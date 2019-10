Los Atenienses de Manatí se aprestan a seleccionar el miércoles al cotizado prospecto Matthew Lugo en el primer turno del sorteo de novatos que celebrará la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Lugo, un talentoso torpedero de 18 años, fue escogido en junio pasado en la segunda ronda por los Red Sox de Boston lo que lo convirtió en el primer boricua en ser reclamado en el sorteo de agentes libres de las Grandes Ligas.

“Definitivamente Matthew será nuestra primera selección. Yo lo evalué y con el respeto de todos los demás muchachos ahora mismo es el mejor prospecto de esa clase”, dijo Frankie Thon, gerente de los Atenienses, que regresan al béisbol invernal tras varias temporadas de ausencia.

“Segundo es de Manatí... es nativo. Más valor nos da a nosotros. No necesariamente signifique que vaya a jugar o que le den permiso. Pero es un pelotero que el futuro de él es Grandes Ligas”.

Thon indicó que planifica dialogar con la gerencia de los Red Sox para conocer si el campocorto tendrá permiso para jugar en el invierno.

“Tengo que hablar con Boston. Usualmente esos peloteros de primer round que le dan ese tipo de dinero no los dejan jugar. Ojalá lo dejen para que coja unos turnos. Pero todavía no lo he hablado con Boston”.

El segundo turno le corresponderá a los Indios de Mayagüez seguido por los Cangrejeros de Santurce. Gigantes de Carolina y repiten los Indios.

“La clase estuvo bastante buena. La realidad que estos mucuachos ninguno te puede ayudar ahora mismo”, agregó Thon.

Por su parte, Héctor Otero, gerente de los Indios, indicó el martes en la noche no tenía hecha su selección. Tenía previsto reunirse con su dirigente Jesús ‘Motorita’ Feliciano y sus asesores Rafy Chavez y Mako Oliveras para decidir el jugador a ser seleccionado.

“Todavía no tenemos una decisión tomada. Estamos en ese proceso”, dijo Otero.

Otros jugadores que se esperan sean reclamados en los primeros turnos son Erick Rivera (lanzador y jardinero) y Dilan Rosario (siore)