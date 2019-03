San Diego — Manny Machado bateó sus primeros dos hits con San Diego y Ian Kinsler pegó un jonrón para que los Padres vencieran el viernes 4-1 a los Gigantes de San Francisco.

San Diego lleva foja de 2-0 por primera vez desde 2011.

Los Padres se colocaron a tres outs de lograr su segunda blanqueada seguida antes de que Evan Longoria conectara un cuadrangular al abrir la novena entrada frente a Phil Maton. Kirby Yates subió a la loma y se granjeó su segundo salvamento seguido, al llenársele las bases con un out antes de ponchar al venezolano Gerardo Parra y a Brandon Belt.

El zurdo Joey Lucchesi (1-0) permitió tres hits en poco más de cinco entradas, ponchó a siete y regaló una base por bolas.

Derek Holland (0-1) toleró tres carreras y cuatro imparables en cuatro innings, recetó cinco ponches y dio dos pasaportes.

Por los Gigantes, los venezolanos Yangervis Solarte de 4-1, Pablo Sandoval de 1-1 y Parra de 2-0.