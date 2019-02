Los Padres de San Diego llegaron a un acuerdo con el estelar dominicano Manny Machado por $300 millones y 10 años, reportó hoy ESPN.

La transacción también fue confirmada por múltiples medios.

Machado, de 26 años, era de una de las grandes estrellas que aún estaba sin firmar en la agencia libre.

El contrato de Manny Machado con los Padres de San Diego de $300 millones por 10 años es el más grande en la historia de las Mayores -y del deporte estadounidense- para un agente libre. (The Associated Press)

En medio de la Serie Mundial de 2007, Alex Rodríguez optó por probar la agencia libre. El resultado: un acuerdo de $275 millones por 10 años con los Yankees de Nueva York. (The Associated Press)

Antes de ser cambiado a los Yankees en el 2004, Rodríguez firmó su primer mega contrato con los Vigilantes de Texas de $252 millones por 10 años en el 2001. (The Associated Press)

Después de ganar dos Series Mundiales con los Cardenales de San Luis, Albert Pujols decidió mudarse en el 2012 a Los Ángeles por un contrato de 10 años y $240 millones. (The Associated Press)

En 2014, Robinson Canó firmó un contrato similar al de Pujols ($240 por 10 años) con los Marineros de Seattle. (The Associated Press)

En 2016, El lanzador David Price firmó por 7 años y $217 millones con los Medias Rojas de Boston. (The Associated Press)

En 2012, Prince Fielder estampó su firma en un contrato de $214 millones por nueve años. Se tuvo que retirar en el 2016 por lesiones en el cuello. (The Associated Press)

El derecho Max Scherzer firmó por 7 años y $210 millones con los Nacionales de Washington en el 2015. (The Associated Press)

El abridor Zack Greinke consiguió $206.5 millones por 6 años con los Diamondbacks de Arizona en el 2016. De la lista, es el pelotero que gana más al año con $34.4 millones. (The Associated Press)

El jardinero Jason Heyward logró en el 2016 un contrato de $184 millones por 8 años con los Cachorros de Chicago. (The Associated Press)

El contrato de Machado es el más grande en la historia de las Mayores -y del deporte estadounidense- para un agente libre. El acuerdo de Giancarlo Stanton de $325 millones, que firmó con los Marlins de Miami en el 2014, fue una renovación y no como agente libre.

Trascendió que Machado tiene una cláusula para terminar el contrato luego de la quinta temporada y volver a probar la agencia libre.

El infielder viene de jugar en la pasada campaña con los Orioles de Baltimore y los Dodgers de Los Ángeles. Apareció en 162 partidos y bateó para .297 con 37 jonrones y 107 carreras empujadas. Comenzó su carrera con los Orioles en el 2012 a los 19 años y es un bateador vitalicio de .282. Ha jugado en cuatro Juegos de Estrellas: 2013, 2015, 2016 y 2018.

El acuerdo pone fin a una larga espera para Machado, que llevaba tres meses en la agencia libre. El estelar pelotero se había reunido con varios equipos como los Medias Blancas de Chicago, Yankees y Nueva York y Filis de Filadelfia.

En San Diego, Machado encontrará un equipo de los Padres que viene de terminar en el sótano de la División del Oeste de la Liga Nacional con marca de 66-96. Se espera que Machado se apodere de la tercera base.

Todos los ojos ahora se ponen en el guardabosques Bryce Harper, quien se espera que firme un contrato mayor al de Machado.