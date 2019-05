Filadelfia - El presidente de los Phillies, David Montgomery, quien fue presidente del equipo durante la temporada de campeonato de la Serie Mundial 2008 de Filadelfia, falleció. Tenía 72 años.

El equipo emitió un comunicado el miércoles diciendo que Montgomery murió después de una batalla de cinco años contra el cáncer.

Montgomery pasó casi 50 años trabajando para los Phillies, comenzando en la taquilla en 1971. Fue ascendido a vicepresidente ejecutivo después de la temporada de 1981, se convirtió en director de operaciones en 1992 y permaneció en esa posición hasta que fue ascendido a socio general, presidente y director ejecutivo en 1997.

Montgomery encabezó la transición del equipo del Veterans Stadium al Citizens Bank Park en 2004 y dirigió a la organización durante el período más exitoso de 2007-2011. Los Filis ganaron cinco títulos consecutivos de la Liga Nacional Este, dos banderines de la Liga Nacional y una Serie Mundial en ese lapso.