Ciudad de Panamá.- El cerrador Manny Corpas comenzó a derramar lágrimas entre lanzamientos en busca de los tres outs más importantes de su carrera, y del béisbol panameño en años recientes, frente a los Leñeros de Las Tunas de Cuba.

Después de ser alentado por el coach de lanzadores Darwin Marrero, el exgrandesligas se recompuso y selló el histórico campeonato de la Serie del Caribe de los canaleros, quienes no saben si podrán defender su título en Puerto Rico en 2020. Panamá derrotó a Cuba, 3-1.

El presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Puello, no confirmó ayer durante la fiesta de los locales que Panamá sea el sexto equipo que irá al estadio Hiram Bithorn para la edición número 62 del certamen.

“No es cuestión de defender su título. Es cuestión de participación. Vamos a esperar a la reunión de marzo a ver qué pasa”, precisó Puello ante peguntas de los medios en medio campo de juego.

La Confederación se reúne el mes entrante en sus oficinas en Santo Domingo, República Dominicana. Aunque Panamá cobró fuerza para seguir en el torneo con su primer campeonato desde 1950, está en contienda con Nicaragua y Colombia por la plaza.

El trío de novenas se ven anualmente en la Serie Latinoamericana. El ganador de dicho torneo tampoco garantiza su puesto en la Pequeña Serie del Caribe Caribeña.

“Eso no está firmado”, recalcó Puello.

Fuera de la duda sobre si regresan o no el año entrante como campeones defensores, los jugadores de los Toros festejaron y cargaron el trofeo de campeonato por todo el parque para compartirlo con la nutrida fanaticada local que dijo presente para la final.

“Esto es algo grande que nunca voy a olvidar”, aseguró Corpas, del pueblo Chilibre al norte de la capital, quien se apuntó cuatro salvamentos en la serie.

“Desde el primer out comencé a soltar lágrimas porque es un gran momento para mí, escuchando la fanaticada gritando. No te voy a mentir, se me salieron las lágrimas. Le quiero dar las gracias a todos los que vinieron y a los que no vinieron que estuvieron pendientes en la televisión. El trabajo que hice fue por el país, por los colores. Fue un equipo trabajador, joven, que pudo lograr su cometido”, agregó.

Corpas, quien espera que Panamá regrese a la Serie del Caribe con las credenciales correspondientes, formó parte de un equipo que se confeccionó de manera apresurada con jugadores que participan en la liga local (Probeis), además de los torneos nicaragüense y colombiano.

Lo ganaron todo cuandohace una semana ni siquiera estaban en el panorama de la Serie del Caribe, que originalmente se jugaría en Barquisimeto, pero fue movida a días deprimer lanzamiento por la crisis política de Venezuela.

“Son 28 peloteros que tienen el talento y que día a día salieron a dar el todo por el todo. Creo que cuando tú juegas el béisbol de esa forma, vas a obtener estos triunfos y levanta mucho el béisbol de Panamá. Jugamos contra tremendos equipos y sabíamos que esto no iba a ser fácil. Cuando nos invitaron nos reforzamos de la mejor manera posible”, expresó Manuel Guerra, dirigente de los Toros.

“Nosotros trataremos de estar, trataremos de estar (en San Juan 2020)”, añadió.

Panamá venció dos veces a los Cangrejeros, incluyendo una sorprendente remontada de siete carreras frente a los boricuas en el segundo juego de la acción del Grupo B.

“Es increíble. Desde el primer día hasta el último. Esto ha sido una bendición. Los muchachos salieron al terreno de juego y dieron el 100 por ciento. Entiendo que fue la clave independientemente de lo que pasó y las controversias sin importar lo que pasará y aquí está el fruto de esto”, dijo José León, coach boricua de los Toros.