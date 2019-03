Clearwater- La nueva estrellas de los Filis, Bryce Harper se lastimó su pie derecho cuando fue golpeado por un lanzamiento durante un partido de entrenamiento primaveral el viernes, pero el dirigente Gabe Kapler dijo que el equipo no estaba preocupado en demasía.

Las radiografías iniciales arrojaron negativo, informó el equipo, y Harper salió del parque para realizarse radiografias más exhaustivas.

“Bryce tiene una contusión en el pie derecho”, dijo Kapler luego de la victoria 3-2 sobre Toronto. “Ahora mismo no tenemos una razón mayor para preocuparnos, pero obviamente queremos indagar”, agregó.

Ouch.



Bryce Harper exits today's game after being hit in his right ankle. pic.twitter.com/RIZHGluHQM — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) March 15, 2019

Por su parte Harper, también se expresó ante la prensa sobre el particular. “Ciertamente asusta por el momenot del entrenamiento en que nos encontramos”, dijo Harper.

Muchos aficionados en las gradas del Spectrum Field emitieron un sonido de asombro cuando Harper fue alcanzado por una recta a 96 millas por hora del novato de Toronto, Trent Thornton en la sexta entrada. El toletero se tiró al suelo, se agarró el tobillo y se mantuvo así por un instante.