Fort Myers— Miguel Sanó se perderá al menos la primera semana de entrenamientos de pretemporada con la escuadra completa de los Mellizos de Minnesota, luego de sufrir una cortada en un pie mientras celebraba la coronación de su equipo en la liga dominicana de invierno.

El tercera base ha utilizado una bota para proteger la herida, la cual está arriba del talón de su pie derecho. El dominicano se presentó el domingo en el campamento, y el primer entrenamiento con escuadra completa se realizó el lunes.

Miguel Sanó is on the field tossing balls to coaches hitting fungoes. pic.twitter.com/A55xSo9nK2 — Do-Hyoung Park (@dohyoungpark) February 19, 2019

El manager Rocco Baldelli dijo el martes que Sanó vestiría la bota de siete a diez días antes de una nueva evaluación. Mientras tanto, estará limitado a ejercicios de la parte superior del cuerpo.