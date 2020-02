Los Mulos de Juncos comenzarán su defensa titular del béisbol Doble A cuando reciban a los Artesanos de Las Piedras en el partido inaugural de la temporada 2020 el próximo domingo desde las 3:00 p.m., en el estadio Mariano “Niní” Meaux, hogar de la novena junqueña.

Será el único encuentro en el día inaugural de la temporada 81 del torneo nacional de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico (FBAPR).

“Va a ser una temporada mucho más competitiva de las que hemos tenido anteriormente, porque los jugadores de nuevo ingreso que entraron, son jugadores de impacto y muchos de ellos van cambiar la forma de jugar de muchos de los equipos”, manifestó el presidente de la FBAPR, el doctor José Quiles Rosa, durante la conferencia de prensa realizada ayer en Guaynabo.

La temporada será dedicada póstumamente a Sandra Martínez Cartagena, esposa de Quiles Rosa. Se jugará en formato doble tanda los domingos, con cada equipo disputando 20 partidos en la temporada regular.

Sin embargo, los equipos de la sección Suroeste jugarán 18 partidos tras ser una zona afectada por los terremotos que se presentaron a principio de año. Los equipos que componen la sección Suroeste son Cabo Rojo, Lajas, Sabana Grande y Yauco.

Peñuelas es la única franquicia que no participará en el torneo.

Las otras siete secciones son: Central, Sur, Este, Sureste, Metro, Norte, Noreste y Sureste.

En las doble tandas, el primer juego será a nueve entradas y el segundo a siete.

La semifinal de las ocho secciones se jugará en serie de 5-3, y la final de sección será de 7-4. Además, el Carnaval de Campeones se jugará en formato de round robin y la semifinal y final nacional será de 7-4.

Durante la temporada regular, si en un partido llegan a entradas extras, se aplicará la regla internacional de corredores en primera y segunda base.

Por su parte, el dirigente de los campeones defensores los Mulos de Juncos, Roberto López, tiene trazado revalidar en el béisbol doble A, gesta que aún no se ha logrado desde los Bravos de Cidra del 2013.

“Es un gran reto, especialmente para mí como dirigente. No será fácil revalidar, pero no es imposible. Tengo como meta ganar el campeonato consecutivamente porque es algo que todavía no he podido lograr”, expresó López.