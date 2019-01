Despejadas las dudas en cuanto la conformación de los dos grupos que habrán de integrar la etapa complementaria de la Serie del Caribe, la dirección de la novena de Puerto Rico anunció que el zurdo Jonathan Sánchez será el abridor ante la República Dominicana el lunes en la jornada inaugural del evento beisbolero.

Horas después de que la Confederación de Béisbol del Caribe hiciera sorpresivamente un ajuste en el formato y en la composición de los grupos mediante un sorteo, Puerto Rico se prepara ahora para medirse en el Grupo B a Dominicana y Panamá.

Y el primer paso que tomó el dirigente Carmelo Martínez fue designar al veterano lanzador zurdo ante las Estrellas Orientales.

“Si se queda así este formato sigue abriendo Jonathan contra ellos. Panamá tiene libre porque necesita un día de descanso porque viene de la Serie Latinoamericana”, dijo el veterano dirigente que reemplaza al renunciante Ramón Vázquez

Sánchez, quien aceptó a reforzar a los Cangrejeros de Santurce en la Serie del Caribe, estaría también disponible para un posible choque por el título.

Inicialmente la Confederación de Béisbol del Caribe había dado a conocer un formato con seis equipos, divididos en dos grupos.

En ese formato, el bicampeón Puerto Rico encabezaba el Grupo B junto a Venezuela y Panamá. El Grupo A estaba integrado por Dominicana, México y Cuba.

Pero en un giro sorpresivo, el organismo beisbolero cambió la confección de los grupos por medio de un sorteo celebrado el miércoles.

El resultado fue que ahora Dominicana integrará el Grupo B en sustitución de Venezuela.

“En algún momento teníamos que enfrentar a un equipo como Dominicana. Es mejor al principio que al final. Lo único que no me gustó es que tienes al campeón y al subcampeon en el mismo grupo. Eso no hace ningún sentido”, agregó Martínez.

Por otro lado, el gerente del equipo de Puerto Rico, Carlos Berroa dijo que le sorprendió el que se llevara a cabo un sorteo luego de que hace unos días se había aprobado un formato distinto en cuanto a los integrantes de cada grupo.

De hecho, Berroa indicó que Puerto Rico votó en contra del proceso.

“Me sorprendí igual que todos ustedes. Teníamos un formato que nos habían enviado. En la tarde de ayer (martes) recibimos un comunicado donde estaba analizando un nuevo formato y que se iba a llevar a votación”.

“Obviamemente nos opusimos. Entendíamos que formato estaba cuadrado. Independientemente la mayoría manda y fuimos los únicos que votamos en contra de se cambiara formato”.

No empece al desacuerdo, Berroa indicó que Puerto Rico está listo para defender la corona caribeña que obtuvo en las pasadas dos ediciones.

“Nos opusimos, pero independientemente estamos listos para jugar con el que sea. Cuando confías en tu equipo tú juegas con cualquiera. Vamos a estar listo para jugar ese día sea el que sea. Los juegos se ganan en el terreno”, concluyó.