Un cuadrangular de tres carreras de Santiago Elizalde en la parte baja de la quinta entrada, combinado a la falta de bateo oportuno de Puerto Rico, le dio a los Tomateros de Culiacán una importante victoria 4-2 sobre los Cangrejeros de Puerto Rico en la continuación de la Serie del Caribe.

El triunfo le permite a la representación de México mantenerse temprano en la contienda al título en lugar de lo que hubiera sido una arrancada de 0-2.

Con el resultado, Puerto Rico, México y Panamá juegan para 1-1. Colombia, que perdió por segundo día consecutivo cayó a 0-2, mientras República Dominicana y Venezuela se enfrentarían esta noche, a última hora.

Los Tomateros venían de perder el sábado en el inicio del clásico caribeño en un duelo de pitcheo con República Dominicana que concluyó 2-1. Mientras, los boricuas venían de ganarle sensacionalmente a los Astronautas de Chiriquí, de Panamá, 4-3 en 10 entradas.

El partido de Puerto Rico, segundo de la tanda de ayer y segundo de los Cangrejeros en este Clásico del Caribe, comenzó con el múltiple excampeón mundial del boxeo, Miguel Cotto, haciendo el lance de la primera bola. Será el único encuentro de los boricuas en horario diurno, ya que en el resto de la serie estarán jugando en el horario estelar de las 8:00 p.m.

Esta noche enfrentarán a los Cardenales de Lara, de Venezuela, que anoche se medían a los Toros del Este de República Dominicana.

Atrás 1-0 en el marcador y luego de un out en la parte baja de la quinta entrada, con los Tomateros jugando como locales, el primer bate mexicano Edson García disparó cañonazo que no pudo manejar el tercera base boricua Emmanuel Rivera. Ramiro Peña le siguió con sencillo al jardín izquierdo, colocando corredores en primera y segunda.

Luego de una reunión en el montículo, el dirigente Tony Valentín le dio su voto de confianza al abridor boricua Giovanni Soto, quien entonces fue castigado con el batazo de tres anotaciones de Elizalde, que desapareció la pelota por el jardín derecho para darle ventaja de 4-1 a Culiacán.

“No creo”, contestó Valentín cuando se le preguntó si Soto estuvo tiempo de más en la loma. “El último bateador que tenía en planes para que él enfrentara era el zurdo que le conectó el cuadrangular. Ya tenía calentando un derecho para enfrentar a Joey Meneses, en cuestión de que viniera con dos outs. Desafortunadamente fue un pitcheo con mala localización y pagamos el precio”, dijo tras el revés de Puerto Rico el dirigente Valentín.

Soto duró solo 4.1 entradas en las que fue castigado con ocho hits y cuatro anotaciones, tres de ellas merecidas. Soto dio un boleto y ponchó a uno.

Puerto Rico fue el primero en anotar con un cuadrangular, el primero que se conectó en la Serie del Caribe, de parte de Jan Hernández. Pero México respondió enseguida una entrada más tarde.

Juan Gamboa y Ali Solís abrieron con sencillos consecutivos la tercera entrada, y Edson García los puso en posición de anotar con machucón por el cuadro. Entonces Ramiro Peña bateó por el campo corto para el segundo out, pero Gamboa anotó desde la antesala la del empate 1-1.

Los Cangrejeros tuvieron par de oportunidades en que pudieron haber hecho un rally pero el batazo oportuno no llegó. Una de ellas fue en la séptima entrada cuando luego de colocar hombres en segunda y tercera, el corredor emergente Alexis Pantoja fue sorprendido fuera de la almohadilla en la intermedia.

Acto seguido Reymond Fuentes se eliminó con batazo por el cuadro y quedó esperando remolque desde tercera base Jan Hernández.

La entrada parecía prometedora pues Hernández la abrió con sencillo dentro del cuadro, y el bateador emergente José Sermo disparó doble al derecho para encender el estadio Hiram Bithorn. Pero no duró mucho la emoción y los Tomateros contuvieron la amenaza.

“A lo mejor en esa situación no esperaba que conectara de hit. Si venía el hit mucho mejor. Pero creo que fueron los turnos”, contestó Valentín cuando se le preguntó si concordaba con que el bateo oportuno falló. “Especialmente en ese turno de Jackie (Jack López), que es mucho mejor bateador en un turno clave como ese, él lo que necesitaa era tratar de ser más selectivo”.

El piloto se refirió al séptimo inning cuando López entró en situación de corredores en posición de anotar y sin outs.

“Necesitaba un poquito de agresividad pero mover los corredores. Una roleta a segunda era suficiente ya que podía mover a ambos corredores, hacíamos una carrera y a la vez movía al corredor a tercera base con un out. El panorama hubiera sido diferente”.

El abridor de México, el derecho Manuel Barreda, duró cinco episodios completos permitiendo igual cantidad de hits. Permitióuna carrera, producto del jonrón de Hernández, y dio tres boletos además de ponchar a dos Cangrejeros.

“El mal corrido de bases también (afectó). No tanto en esa entrada con el out a Pantoja. Pero si Jackie hubiera tenido un mejor turno, moviendo los corredores, Pantoja hubiera estado en tecera y el ‘pick up’ no hubiera sucedido”, concluyó Valentín.