Fort Myers, Florida — Las Grandes Ligas no tendrán para esta semana una conclusión sobre la investigación a los Red Sox de Boston por robo de señales, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la pesquisa. Esto implica que el equipo iniciará su pretemporada sin saber si será sancionado.

La persona habló el martes con la AP con la condición de no ser identificada debido a que no se ha hecho un anuncio formal.

El comisionado Rob Manfred dijo la semana pasada que confiaba tener completada la investigación para antes del inicio de los entrenamientos de primavera. Los lanzadores y receptores de los Red Sox se reportaron el martes y tendrán su primera práctica el miércoles.

Todo apunta a que los Red Sox se inclinan en ascender al coach de banca Ron Roenicke al puesto de dirigente, pero parece que aguardan los resultados de la pesquisa para asegurarse que el expiloto de los Cerveceros no será sancionado.