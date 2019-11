El taponero boricua de los Metsde Nueva York, Edwin “Sugar” Díaz mantuvo comunicación con sus compañeros de equipo a través de un chat de Whatsapp, y desde antes de la noticia del viernes de que su compatriota Carlos Beltrán sería el escogido como el nuevo dirigente para la temporada 2020, todos estaban entusiasmados por la idea de que fuera un latino quien asumiría el mando.

Así reaccionó Díaz este sábado al nombramiento del cuarto dirigente puertorriqueño de la actualidad en el béisbol de Grandes Ligas, mientras participaba en una actividad de firma de autógrafos de la Fundación Cuca, una entidad benéfica que recauda fondos para ayudar a pacientes de cáncer pediátrico.

“Estoy supercontento. Cuando vi que Carlos era uno de los candidatos para ser dirigente, me puse supercontento porque sabía que tenía muchas posibilidades ya que cuando tuvo su entrevista con los Yankees (a finales de 2017) le fue bien. Cuando ayer (viernes) lo seleccionaron y me enteré, me puse contento”, dijo Díaz, quien llegó a las filas de los Mets en el periodo muerto el pasado invierno, en un cambio desde Seattle junto al intermedista dominicano Robinson Canó.

“Nosotros tenemos un grupo (chat en WhatsApp) que siempre nos mantenemos en contacto”, agregó refiriéndose a sus compañeros de los Mets. “Es mayormente de los latinos. Y todo el mundo está contento con el nombramiento. Cuando llegaron los finalistas, que eran Eduardo Pérez (el analista boricua de ESPN) y Beltrán, ya nosotros decíamos que íbamos a tener un dirigente latino que también nos iba a entender mejor a nosotros. De verdad que estamos contentos con la decisión del equipo”.

Díaz, quien estableció en 2018 un récord de juegos salvados para un puertorriqueño en Grandes Ligas, al registrar 57 en uniforme de Seattle, recuerda el tiempo que pasó junto a Beltrán como compañeros de equipo cuando representaron a la isla en el Clásico Mundial de Béisbol 2017. Lo que vio entonces de Beltrán en aquel momento, particularmente en el camerino en lo que respecta a su interacción con los demás peloteros, le hace pensar al lanzador naguabeño que puede tener éxito como dirigente en las Mayores.

“Jugué con él en el Clásico. Compartimos en Puerto Rico el Team Rubio y jugamos en contra (en Grandes Ligas). La verdad es que estoy loco porque empiece la temporada para compartir con él y ver cómo nos va a ir (en 2020)”, agregó el tirador derecho que debutó en Grandes Ligas en 2016.

“El liderazgo de él fue bien importante en el Clásico. Él y Yadier (Molina), que eran los más veteranos, siempre estuvieron encima de nosotros diciendo ‘vamos a meter mano, muchachos, vamos a jugar por Puerto Rico, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas, que después tenemos tiempo para vacilar’. El tiempo que estuvimos con él fue inmenso, y con Edwin Rodríguez (dirigente) y el coaching staff”, recordó.

Díaz está convencido de que en la larga carrera que tuvo Beltrán como pelotero, logró reunir los atributos necesarios para tener éxito ahora como piloto.

“Jugó 20 temporadas... fue pelotero, un líder en el clubhouse y creo que eso lo va a ayudar a ser buen dirigente porque la comunicación entre el dirigente y el pelotero es vital, es bien importante. Y Beltrán fue un pelotero clave en todos los equipos que jugó. Creo que nos vamos a llevar superbién con él”, añadió Díaz, a quien solo le faltan 13 rescates para pasarle a Willie Hernández y convertirse en el segundo boricua con más juegos salvados en la historia, con 148.

El lanzador de 25 años y 6’3” de estatura dijo además que todavía los jugadores del patio que representaron a Puerto Rico en el Clásico 2017, mantienen comunicación vía Whatsapp, y el viernes todos felicitaron a Beltrán a través del chat.

“Ahí le estábamos mandando las felicitaciones y él se comunicó con nosotros. Está supercontento por la decisión que tomó de ser dirigente de nosotros (los Mets)”.

Sugar espera con ansias ahora el momento que le toque venir a Puerto Rico con los Mets, ya que su equipo y los Marlins de Miami protagonizarán una serie de tres partidos del 28 al 30 de abril de 2020 en el Estadio Hiram Bithorn, a inicios de la próxima campaña.

“Sería la primera vez como pelotero profesional que pitcheo en Puerto Rico, frente a mi familia, frente a la fanaticada que siempre nos apoya y no tiene los recursos para ir a Estados Unidos. Va a ser una gran emoción. MLB está entrando más a Puerto Rico... el año pasado fueron Cleveland y Minnesota, y estando los Mets y los Marlins va a ser emocionante”.

Díaz era uno de los que esperaba para el Clásico Mundial 2017 jugar al menos una ronda en la isla como sucedió para las ediciones del certamen mundialista de 2006, 2009 y 2013, pero Major League Baseball optó por jugar la primera ronda del grupo en que cayó Puerto Rico, en México.