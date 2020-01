Un paso más cumplido para los Cangrejeros de Santurce rumbo a la misión de ser los anfitriones de la Serie del Caribe en su parque local.

Santurce festejó sin mucha fanfarria su pase a la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) por sexta vez consecutiva tras barrer en cuatro partidos a los Atenienses de Manatí el jueves en el estadio Hiram Bithorn.

Tampoco hubo espacio para festejar debido a que el parque se quedó sin electricidad minutos después de acabar 2-0 el cuarto juego de la Semifinal A.

“Llegamos a donde queríamos estar. El primer paso fue estar en la semifinal. El segundo paso era llegar a la final y lo logramos”, reaccionó el dirigente Tony Valentín, al mando por primera vez de los crustáceos.

Aunque la serie acabó rápido, Valentín no le restó crédito a unos aguerridos Atenienses que se colaron en la postemporada en su primer año como franquicia de expansión.

“No esperaba que las cosas fueran tan fáciles. Digo fáciles porque acabó en cuatro, pero fueron cuatro juegos muy buenos. Ganamos los primeros partidos 8-5 y 8-6 ante un equipo de Manatí que tiene muchos veteranos, que no era fácil. El tercero fue 3-2 y este 2-0 hasta tarde en el juego. Se debe a que el pitcheo de nosotros fue clave una vez más. Conectamos el batazo cuando lo tenías que conectar”, dijo Valentín.

“Creo que esta es una liga en la que quien mejor defienda y lance bien, las posibilidades de ganar son altas”, agregó.

Santurce, líder de la temporada regular con marca de 22-10, ahora tendrá un receso mientras espera la definición de la Semifinal B entre los Gigantes de Carolina y los Indios de Mayaguez. Carolina domina la serie 2-1 antes de cuarto juego a celebrarse el viernes en el estadio Isidoro “Cholo” García.

Valentín vio la pausa como una etapa agridulce.

“A veces es beneficioso para los brazos (de los lanzadores) porque descansan. Pero yo he visto este equipo durante la temporada que mientras más jueguen consecutivamente es mejor para la ofensiva. Cuando dejamos de jugar días corridos, la ofensiva es mínima, no es productiva. Esa es la preocupación que tengo ahora”, indicó.

Para evitar enfriarse, los Cangrejeros practicarán viernes y sábado y descansarán el domingo mientras se dilucida la Semifinal B.

Sobre su primera experiencia como piloto de Santurce, Valentín dio todo el crédito a los jugadores de una franquicia que suma tres campeonatos en los últimos cinco años.

“Soy una persona que digo que los peloteros hacen al dirigente. El crédito nunca me lo voy a dar. Yo hago la alineación, pero ellos son los que hacen el trabajo. Ellos son los que me hacen el trabajo fácil o difícil. Dependen de cómo jueguen tomo las decisiones. También, el cuerpo técnico me hace el trabajo fácil. Los muchachos nunca han bajado la moral en todo el año pese a las situaciones que afronta el país”, declaró.