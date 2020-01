Para Tony Valentín, si los Indios de Mayagüez no aprovecharon el miércoles el juego errático de los Cangrejeros de Santurce, estarán en serios problemas en lo que resta de la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El dirigente de los campeones defensores celebró el triunfo 4-3, producto de un sencillo remolcador del importado Ryan Casteel en la novena entrada, para tomar ventaja de la serie de campeonato que continuará esta noche, desde las 7:15 p.m., con el segundo choque en el estadio Isidoro “Cholo” García.

La tribu del oeste castigó a los lanzadores de Santurce con 14 hits pero dejaron 12 corredores en base y solo pudieron rayar tres veces. Emmanuel Rivera fue el mejor bateador de los visitantes con cuatro hits en cinco turnos.

“Es un equipo que tiene demasiados peloteros buenos. La ofensiva de ellos, al igual que la de nosotros, no fue la mejor durante la temporada regular. Pero, en cualquier momento pueden despertar. Ellos conectaron más hits pero nosotros dimos los batazos cuando teníamos que darlos”, reaccionó Valentín a El Nuevo Día tras el triunfo.

El mentor cangrejero aplaudió el desempeño de su equipo luego de tener casi una semana libre después de eliminar a los Atenienses de Manatí el pasado jueves en una de las semifinales.

“Lo bueno que me gustó del equipo fue que, a pesar de la inactividad, esos muchachos tuvieron tremendos turnos al bate. Solo nos ponchamos una vez en todo el juego. Nosotros nos ponchamos siete a ocho veces por juego. Los turnos fueron claves”, indicó Valentín.

“El corrido de bases no fue el mejor. Nos costaron carreras al principio del juego. Jan Hernández dio un triple sin outs y no llego al plato. No nos podemos dar el lujo con un equipo como el de ellos. Ahora, te digo sinceramente, si ellos no me ganaron con lo errático que jugué hoy, está feo para ellos”, agregó.