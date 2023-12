El japonés Shohei Ohtani acordó el sábado un contrato histórico por $700 millones y 10 temporadas con los Dodgers de Los Ángeles.

Ohtani publicó su decisión de firmar con los Dodgers a través de las redes sociales. Y el agente del jugador, Nez Balelo, en otro escrito, dio a conocer el valor del acuerdo.

Así las cosas, Ohtani supera el contrato de Mike Trout de $430 millones y 12 años con los Angels de Los Ángeles. Fue una extensión de contrato acordada en 2019.

“A todos los fanáticos y a todos los involucrados en el mundo del béisbol, les pido disculpas por tardar tanto en tomar una decisión. He decidido elegir a los Dodgers como mi próximo equipo”, expresó el fenómeno japonés en unas declaraciones escritas en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

“Primero que nada, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los involucrados con la organización de los Angels y a los fanáticos que me han apoyado durante los últimos seis años, así como a todos los involucrados con cada equipo que fue parte de este proceso de negociación”, mencionó.

“Los seis años que pasé con los Angels quedarán grabados en mi corazón para siempre”.

Para el 2024, Ohtani solo actuará como bateador, luego de someterse a una cirugía de Tommy John. El derecho volvería a lanzar para el 2025.

Ohtani ha sido el Jugador Más Valioso en las últimas dos temporadas de la Liga Americana. También fue Novato del Año en 2018 y ganó Bates de Plata en 2021 y 2023.

“A todos los fanáticos de los Dodgers, me comprometo a hacer siempre lo mejor para el equipo y seguir dándolo todo para ser la mejor versión de mí mismo. Hasta el último día de mi carrera como jugador, quiero seguir luchando no solo por los Dodgers, sino por el mundo del béisbol”, escribió Ohtani, al agregar que no todo lo ha podido dejar por escrito, por lo que próximamente le gustaría realizar una conferencia de prensa.

Mientras, el agente Nez Balelo reveló que el pacto de su cliente es por 10 temporadas y $700 millones.

/

“Shohei está encantado de ser parte de la organización de los Dodgers. Está emocionado de comenzar esta asociación y estructuró su contrato para reflejar un verdadero compromiso de ambas partes con el éxito a largo plazo”, expresó Balelo.

PUBLICIDAD

“Shohei y yo queremos agradecer a todas las organizaciones que se acercaron a nosotros por su interés y respeto, especialmente a las personas maravillosas que conocimos aún mejor a medida que se desarrollaba este proceso”, añadió.

En la pasada temporada bateó .304 con 44 jonrones, 95 remolcadas y un OPS de 1.066 en 135 juegos. Desde el montículo recopiló marca de 10-5 con efectividad de 3.14 en 132 innings. Abanicó a 167.

“Sabemos que los fanáticos, los medios y toda la industria tuvieron un alto grado de interés en este proceso y queremos expresar nuestro agradecimiento por su pasión y consideración a medida que se desarrolló”, concluyó Balelo.