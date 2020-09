El taponero boricua de los Mets de Nueva York, Edwin “Sugar” Díaz, ha estado imbateable en sus últimas apariciones en el montículo con un sólido dominio ante los bateadores contrarios.

Díaz consiguió el miércoles su cuarto salvamento de la temporada gracias a que cerró la importante victoria de los Mets 5-4 sobre los Phillies de Filadelfia con una novena entrada de 17 lanzamientos y tres ponches ante el corazón de la alineación rival.

Sumada esa actuación, que incluyó varias rectas de 98 millas por hora ante estelares bateadoers como Didi Gregorius y Bryce Harper, el relevista naguabeño acumula una efectividad perfecta de 0.00 y 17 ponches en ocho entradas en sus últimas siete apariciones. Solo le han conectado tres imparables durante ese periodo.

Su aparición del miércoles fue su primera desde el 9 de septiembre, cuando se anotó otra novena entrada perfecta para su tercer salvamento de la temporada.

Díaz dijo al portal MLB.com que se ha sentido fuerte con sus lanzamientos.

“Este año, mi variedad de lanzamientos efectivos ha estado ahí”, dijo. “Mis números han sido buenos, aunque ciertamente la cantidad de juegos salvados es baja; tengo cuatro salvamentos que boté. Pero eso pasa, eso es parte del juego, en el que no vas a poder salvar todas las oportunidades”.

En total, Díaz tiene 1.71 de efectividad en 21 entradas con 45 abanicados. Suma cuatro salvados con cuatro blown saves y marca de 2-1.

Los números en esta corta temporada lucen mejores de los que registró en su debut con los Mets en el 2019, sobre todo en cuanto a efectividad. Entonces tuvo efectividad de 5.59 en 58 entradas. Rescató 26 juegos en 33 oportunidades.

Su dirigente, el dominicano Luis Rojas, le había pedido en esta temporada a Díaz que controlara sus emociones en la loma.

Rojas dijo el miércoles que está muy complacido con la actitud competitiva del boricua.

“Es increíble; está lanzando la bola de gran manera ahora mismo”, dijo Rojas a MLB.com “La recta y el slider están bien localizados. Está abanicando a los bateadores y tirando strikes. Este es el Edwin que conocemos”, dijo Rojas.

Durante esta temporada, Díaz ha recibido duras críticas de la prensa y de la fanaticada de Nueva York al desperdiciar cuatro oportunidades de salvamento en momentos cruciales. A raíz de esto se rumoró que Díaz fue material de cambio en la fecha límite para canjes de jugadores, pero que ningún equipo, supuestamente, lució interesado en adquirir al taponero de 26 años por lo que los Mets estaban pidiendo a cambio.

“Tengo mi arsenal, y me continuaré preparando para la oportunidad que el equipo me quiera dar. Mientras me den la oportunidad estaré feliz de estar aquí y de contribuir en la forma que sea”, abundó Díaz.