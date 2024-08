Abre sus puertas la Escuela Bilingüe Especializada en Deportes Carlos Delgado

“Esta escuela lleva mi nombre, pero no es mi escuela. No es la escuela de Carlos Delgado, es la escuela de ustedes”, dijo el expelotero a los presentes en la actividad, incluyendo los niños del plantel que asistieron a la ceremonia con sus uniformes.

“Es un gran honor para mí y me siento privilegiado con este insigne reconocimiento. En mi vida siempre he dicho que uno hace las cosas no para ser reconocido, sino porque uno siente hacerlo y siente pasión haciendo las cosas. Cuando alguien te reconoce tus méritos o tus logros, definitivamente se siente bien. Siento un gran orgullo que mis compueblanos y la administración municipal hayan pensado en mí como recipiente de este gran honor”, expresó Delgado, quien desde el momento de su retiro del béisbol en 2009 como jugador de los Mets de Nueva York, lo hizo como líder histórico entre los boricuas en cuadrangulares conectados de por vida, con 473, liderato que mantiene al sol de hoy.