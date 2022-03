Hace casi un siglo, una jovencita norteramericana de 17 años llamada Jackie Mitchell se convirtió en la primera fémina lanzadora en firmar un contrato como jugadora profesional.

Mitchell, lanzadora de liga menor, incluso llegó a subirse a la loma para enfrentarse en un juego de exhibición a los Yankees de Nueva York. Cuenta la historia que esta talentosa lanzadora zurda logró ponchar a los legendarios Babe Ruth y Lou Gehrig en dicho partido.

Pasó mucho tiempo para que surgiera otra figura femenina en el béisbol. En el 1997, Illa Borders firmó un contrato profesional como lanzadora en la liga independiente. Dos años después, se hizo gestiones para que fuera invitada a los campos de entrenamientos de los Reds de Cincinnati, pero se quedó solo en un intento.

El béisbol de Grandes Ligas, un deporte ultra conservador donde históricamente siempre ha predominado la presencia masculina en el terreno de juego y en posiciones administrativas, ha mantenido la misma tendencia por décadas.

Sin embargo, con el pasar de los años, el papel de la mujer ha ido cobrando mayor fuerza en el béisbol organizado y aunque no ha habido participación de éstas en el campo de juego como miembros de alguna plantilla, sí se está observando una presencia impactante en puestos de envergadura a nivel administrativo, incluso como dirigentes y entrenadoras.

Kim Ng, a la derecha junto a Joe Torre, es la única gerente general fémina en las Grandes Ligas. Lo hace para los Marlins de Miami. (Archivo)

En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se reconoce la contribución y el impacto de un grupo de féminas que están revolucionando este deporte en los Estados Unidos.

Kim Ng hizo historia en el 2020 cuando fue anunciada como gerente general de los Marlins de Miami, convirtiéndose en la primera fémina en ocupar el importante cargo en las Mayores. Ng, de ascendencia asiática, cuenta con 30 años de experiencia en las Mayores trabajando para varias organizaciones y para la oficina del comisionado.

La lista continúa aumentando.

Alyssa Naken se convirtió en el mismo 2020 en coach de los Giants de San Francisco. Fue la primera fémina en convertirse en entrenadora a tiempo completo en las Mayores, así también como la primera coach de línea. Lo hizo en la primera base.

Este año, los Yankees de Nueva York nombraron a Rachel Balkovec como mánager de su filial Clase A (Tampa), convirtiéndose en la primera mujer en ser nombrada dirigente en propiedad de un equipo de liga menor.

Jaime Vieira -instructora de bateo liga menor de los Blue Jays de Toronto-, Elizabeth Benn (directora de operaciones de los Mets de Nueva York) son algunas otras mujeres que se abren camino en el béisbol.

“Tengo que decirte que a mí no me sorprende ninguna acción de una fémina dirigida a romper con esterotipos, a romper con conductas machistas, con esa mentalidad. A mí no me sorprende”, reflexionó Ivelisse Echevarría, considerada la mejor lanzadora en la historia del sóftbol puertorriqueño y una de las atletas más reconocidas en el deporte nacional.

“El que se esté dando esa dinámica de mujeres en posiciones administrativas en el béisbol, un ente básicamente masculino a través de la historia, es más que sorprendente y de mucha satisfacción porque a eso va dirigido el mensaje de que nos atrevamos a llegar y asumir esas posiciones”.

Ivelisse Echevarría, miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, destacó la presencia de las mujeres en importantes funciones en las Grandes Ligas. (Archivo)

Echevarría, integrante del Salón de la Fama de la Federación Internacional de Sóftbol y reconocida por otros pabellones deportivos a nivel nacional, fue una destacada lanzadora que debutó en los Juegos Panamericanos del 1979 celebrados en San Juan. Desde entonces, se convirtió en una pieza importante en la maquinaria de la Selección Nacional femenina hasta el 1996 cuando se retiró tras los Juegos Olímpicos de Atlanta.

“Son personas que están capacitadas. De eso se trata el empoderamiento. De tener la seguridad de esa capacidad para poder ejecutar y poder hacer las cosas”, sostuvo Echevarría al referirse a las mujeres que vienen ejerciendo importantes funciones en el béisbol. “Estar firmes de que tenemos la capacidad y que podemos hacerlo. Así que bravo por ellas. Ese es el mensaje para todas esas mujeres que están en fila para dar ese primer paso”.

Echevarría, poseedora en su momento de una gran velocidad en sus lanzamientos, no tiene la menor duda de que el número de féminas ocupando posiciones importantes continuará aumentando en el futuro. Sin embargo, reclamó que aún el número es ínfimo y su aumento dependerá de que otras mujeres capacitadas se atrevan a dar el paso.

PUBLICIDAD

“Va a seguir pasando. Que nadie se sorprenda porque ese boom de mujeres en esos cargos, en esas posiciones, va a seguir. Ya se rompió con esa mentalidad de que tienen que ser varones que asuman esas posiciones y tomen unas decisiones ya eso pasó a la historia”, expresó Echevarría. “Pero tengo que aceptar que es una cantidad ínfima porque estamos en ese proceso de ese despertar, por llamarlo de alguna manera. Yo confío que ese por ciento aumente y que sean muchas más las que se atrevan a dar el paso”.

Reconocimiento a Rebekah Colberg

Por otro lado, la hoy miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, destacó a nivel nacional a la fenecida Rebekah Colberg, considerada como la atleta femenina más grande en la historia del deporte puertorriqueño.

Sobresaliente en varias disciplinas del deporte, Colberg fue la primera fémina en competir por su país en eventos internacionales.

“Ella se atrevió hacer cosas que ninguna mujer en Puerto Rico se atrevió hacer en término de competencia deportiva, de representación patria. Ella siempre dio ese paso al frente y eso hay que agradecérselo, por el despertar y el desarrollo de las mujeres en el deporte. Se lo debemos a la gallardía de Rebekah. Fue una pionera definitivamente”.

Echevarría, de 65 años, ha ocupado posiciones importantes tras su retiro del sóftbol. Fue Directora del Departamento de Recreación y Deportes de Municipio de Guaynabo y también es miembro de la Junta de Directores del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.

“A mí el deporte me formó y era mi presente y mi futuro. Y era de las pocas mujeres directora de deportes o de cualquier otra dirección en Puerto Rico para ese entonces, y después vinieron otras que siguieron siendo exitosas y siguen haciendo trabajos espectaculares. Siempre estuvo el liderazgo en el deporte. Siempre estuvo en mí y va estar en todas las mujeres que se atreven a ser líderes en Puerto Rico”.