Tras ser dado de baja sorpresivamente el jueves por los Angels de Los Ángeles, el veterano primera base Albert Pujols está determinado en jugar en la inicial con otro equipo una vez termine el proceso de “waivers”, dijo el dirigente Joe Maddon.

Los Ángeles colocó al dominicano de 41 años en asignación un día después de no estar en la alineación tras la cuarta derrota consecutiva de la novena. La decisión se tomó después de que Pujols, quien batea esta temporada para .198 y estaba descontento con su tiempo de juego, tuviera una reunión nocturna con el gerente general Perry Minasian y el presidente del equipo John Carpino.

“Quiere jugar y quiere estar en el terreno”, expresó Maddon. “Ojalá tenga esa oportunidad en otro lugar, y créanme, todos lo apoyaremos”.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional para los Cardinals de San Luis estaba en la última temporada de un contrato de 10 años y $ 240 millones con Los Ángeles, pero la determinación de Pujols era incompatible con el deseo de los Angelsde convertir en jugadores cotidianos al primera base Jared Walsh y el bateador designado Shohei Ohtani, quienes han superado significativamente a Pujols como dos de los mejores bateadores de la Liga Americana.

“Albert no es un jugador de banquillo”, declaró Minasian, quien en encuentra en su primer año en el puesto gerencial con la novena. “Que él esté en el banquillo no le haría ningún bien, y no le haría ningún bien al equipo. Está más motivado que nunca. Si la situación fuera diferente y hubiera turnos al bate para que él jugara aquí, sería diferente“, agregó.

Diez veces All-Star y el jugador activo de mayor edad en las Mayores, Pujols conectó cinco jonrones con 12 carreras impulsadas en 24 de los 29 partidos de los Angels en lo que va de campaña. Después de un comienzo de temporada decente, Pujols había estado en una mala racha de 43-7 desde el 20 de abril, conectando tres jonrones en ese tramo.

✉ Email El 4 de mayo de 2018, el dominicano Albert Pujols se unió al club de los 3,000 hits con un sencillo en la quinta entrada contra los Marineros de Seattle en el Safeco Field. En la foto, su compañeros de los Angelinos Mike Trout lo felicita por la gesta.

Pujols también se convirtió en el cuarto jugador con al menos 3,000 imparables y 600 jonrones en las Mayores. Los otros tres son Hank Aaron, Willie Mays y Alex Rodríguez.

El pasado 30 de julio de 2017, Adrián Beltré pegó el hit 3,000 de su carrera contra los Orioles de Baltimore. El batazo fue un doble.

Beltré y Pujols son los únicos jugadores nacidos en República Dominicana con al menos 3,000 indiscutibles en la historia de las Mayores.

El 15 de julio de 2005, el cubano Rafael Palmeiro pegó un doble contra los Marineros de Seattle para su imparable número 3,000.

La carrera de Palmeiro se vio empañada por el escándalo del uso de esteroides. En la foto, Palmeiro testifica en el Congreso el 17 de marzo de 2005 donde dijo que "nunca usó esteroides" seis semanas antes de que diera positivo a una prueba.

El 4 de agosto de 1985, el panameño Rod Carew dio el hit 3,000 con el uniforme de los Angelinos frente a los Mellizos de Minnesota, su antiguo equipo. Fue la última temporada de Carew en el Circo Grande.

Carew, quien el 2016 recibió un trasplante de corazón, es el único panameño en el el Salón de la Fama del Béisbol. En la foto, Carew da una clínica en Gurabo en el 2008. (GFR Media)

En esta foto del fotoperiodista de El Nuevo Día Luis Ramos, Roberto Clemente muestra el bate con que dio el hit 3,000 el 30 de septiembre de 1972. El imparable fue un doble al jardín central contra los Mets de Nuea York en el antiguo Three Rivers Stadium.

El hit 3,000 de Clemente fue el último turno de su carrera en una temporada regular de las Mayores. El 31 de diciembre de 1972, Clemente desapareció en un avión con suministros hacia Nicaragua que cayó al mar minutos después de su despegue. (Luis Ramos) Facebook

Minasian mencionó que la decisión de cortar lazos con Pujols fue “realmente difícil. Esto nunca es fácil, especialmente con un tipo como este que ama el juego tanto como cualquiera que haya conocido, que trabaja tan duro como cualquiera que haya conocido. Pero desde que acepté este trabajo, para mí se trata de lo que es mejor para que la organización avance. Realmente me pesó. Creo que nos pesó a todos“.

Pujols se unió a los Angels después de 11 temporadas exitosas con los Cardinals durante las cuales ganó tres premios Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, capturó dos anillos de la Serie Mundial, recibió nueve selecciones All-Star, conquistó un título de bateo y conectó 445 jonrones mientras se establecía como uno de los más grandes toleteros de su generación.

E jueves, su excompañero de equipo, el receptor puertorriqueño Yadier Molina, publicó un foto junto a Pujols durante su último encuentro en el terreno adjunto a un emoji que cuestiona dónde será el próximo destino del inicialista.