Alex Cintrón estaba encaminado al convertirse en el coach de bateo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol el venidero marzo. Es un puesto que conoce al dedillo ya que es su trabajo con los campeones de la Serie Mundial Astros de Houston.

Sin embargo, la indisponibilidad de José “Cheíto” Oquendo para ser la mano derecha del dirigente de la novena boricua, Yadier Molina, llevó a la Federación de Béisbol local a nombrar al yabucoeño exgrandesligas como coach de banca.

Cintrón, de 44 años, celebró el viernes el nombramiento, comprometido en ayudar a su compatriota Molina a navegar en la dirección de “Los Nuestros” en el anticipado torneo.

“Habían varios nombres en esa vacante en la que es la de coach de banca. Ya me tenían posicionado para ser parte del cuerpo técnico. Al principio, era de coach de bateo por mi posición en los Astros de Houston. Pasaron ciertas cosas, movidas como la de (Ramón) Vázquez, que no puede participar, y otros que no estuvieron disponibles para este evento. Habían candidatos muy buenos con más experiencia que podían tomar la posición. Consideraron mi nombre, se dialogó entre la Federación y Yadier, me preguntaron y se dio”, dijo Cintrón a El Nuevo Día.

Cintrón confirmó que Oquendo, actual entrenador del sistema de liga menor de los Cardinals de San Luis y mentor de Molina por 19 temporadas, no recibió el permiso de Grandes Ligas para ocupar la posición. Oquendo dirigió a Puerto Rico en el primer Clásico Mundial en 2006 y luego en 2009.

“La experiencia de Cheíto, dirigiendo en Estados Unidos la relación que tenía con Yadier. Tenemos entendido que San Luis no le dio el permiso. No sabemos por qué. No podemos ir en contra de eso. Es una baja lamentable. Por eso, se dio la oportunidad”, agregó.

Cintrón ha cosechado una exitosa carrera como coach en los Astros, siendo el instructor de bateo desde 2018. En 2017, fungió como traductor de jugadores, año que la novena tejana ganó su primer Clásico de Otoño. En total, Cintrón suma cuatro Series Mundiales con Houston, ganando la última el pasado octubre.

Como dirigente, hizo su debut en la liga invernal boricua con los Gigantes de Carolina. En la campaña 2018-19, fue galardonado como Dirigente del Año. Para el actual torneo, estuvo a cargo brevemente de los Cangrejeros de Santurce, saliendo de la escuadra debido a compromisos con los Astros, quienes le dieron el permiso para vestir las franelas de Puerto Rico en la próxima primavera.

“Ellos dialogaron conmigo. El dirigente Dusty Baker y el asistente del gerente general. Me preguntaron que si iba a estar con Puerto Rico y dije que sí. Dusty me dio el visto bueno. Ahí estamos”, indicó.

Cintrón será un faro para Molina, quien atraviesa por su primera experiencia como piloto en la pelota invernal de Venezuela con los Navegantes del Magallanes a meses de su retiro como receptor estelar de las Grandes Ligas con San Luis.

“Hemos hablado vía texto ya que está lejos. Regresa pronto y estaremos reunidos para estructurar todo de manera adecuada. Yadier y yo, prácticamente, somos contemporáneos. Jugamos en el primer Clásico juntos, en contra en las Mayores. A su disposición de lo que necesite y a los jugadores. Listos para trabajar”, indicó Cintrón, quien alabó el trabajo de “El Marciano” en suelo sudamericano.

Cintrón y Molina, de espaldas, como integrantes de Puerto Rico para el primer Clásico Mundial de Béisbol celebrado en 2006. (HERIBERTO CASTRO)

“Lo está haciendo muy bien. Yo he estado en comunicación con varios jugadores de los Magallanes como, por ejemplo, Robinson Chirinos que es el receptor. Estuvo conmigo en Houston. Creo que esta experiencia, que fue criticada un poco porque fue a Venezuela, fue lo mejor que hizo por la experiencia adquirida. Ya saliendo de jugador, sabe el movimiento en el clubhouse, los movimientos. Lo va a ayudar muchísimo para este Clásico. Creo que Yadier, calladamente siendo cátcher, ha dirigido bastante. Tiene su experiencia, respeto y apoyo de los peloteros y la Federación. Aquí todos trabajamos por Puerto Rico y olvidarnos de todo lo demás”, señaló.

Ocupadas ya las posiciones más importantes del cuerpo técnico, faltan por nombrarse al coach de primera base, puesto que era para Ramón Vázquez antes de aceptar el puesto de coach de banca de los Red Sox de Boston; el de coach de bateo y el coach de bullpen.

Juan “Igor” González fungirá como asistente del coach de bateo, Luis “Papa” Rivera como coach de tercera base, y Ricky Bones como coach de lanzadores. Joey Solá es el gerente general del seleccionado.

Cintrón no quiso entrar en detalles sobre los candidatos a las vacantes disponibles.

Sí adelantó, aunque no han sido nombrados oficialmente, a los receptores Christian Vázquez, Martín “Machete” Maldonado y A.J. Meléndez como miembros del equipo, así como los relevistas Jorge López y Alexis Díaz.

“El equipo va a estar bueno, como siempre. El deseo, compromiso e intensidad que han puesto los jugadores lo vimos en la edición pasada. Habla por sí solo. Con un núcleo con Carlos Correa, Francisco Lindor, Javier Báez, José Miranda, A.J. Meléndez- no se pueden olvidar de él- Machete Maldonado, Christian, Berríos, los hermanos Díaz, Jorge López. Tenemos un bullpen increíble. Eddie Rosario y Kike Hernández. Tenemos jugadores regulares de Grandes Ligas de tú a tú. Es un buen equipo y grupo. Lo importante es que se entregan”, subrayó Cintrón.

Puerto Rico debuta el 11 de marzo contra Nicaragua en el estadio de los Marlins de Miami como parte de la acción del Grupo D junto a República Dominicana, Venezuela e Israel.

Antes del torneo, jugará dos partidos contra los Red Sox de Boston y los Braves de Atlanta el 8 y 9 de marzo, respectivamente, en la Florida Central.