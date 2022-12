El máximo jonronero boricua en la historia del Béisbol de Grandes Ligas, Carlos Delgado, conoce muy bien los procesos de negociar un contrato. Sabe que como le ocurrió a Carlos Correa con los Giants de San Francisco, cualquier acuerdo se puede caer.

Ahora, como fanático del béisbol en el que militó durante 17 temporadas, prefiere pensar que el pacto con los Mets de Nueva York por 12 campañas y $315 millones se concretará y le permitirá ver una nueva versión de los ‘Borimets’.

Fue así como le bautizó la afición local de Puerto Rico a la plantilla de los Mets de mediados de la década de 2000, en la que el propio Delgado jugó junto a otra de las estrellas de ese momento, el otrora patrullero central Carlos Beltrán. Ambos eran las máximas figuras en las Mayores entre el talento boricua de la época, y se juntaron cuando los entonces Marlins de Florida, cambiaron a Delgado a los Mets previo a la temporada 2006.

Así que en esta ocasión, el junte de Correa con su homólogo campocorto Francisco Lindor, hará recordar esa época en que muchos de los seguidores puertorriqueños se volcaron hacia los Mets para apoyarlos por su numerosa representación boricua. Sobre todo, es una historia que se repite en el sentido de que Correa y Lindor son los máximos exponentes del patio entre los peloteros de posición.

“Definitivamente, tienes dos grandes figuras puertorriqueñas en un equipo y en un estado en que hay una representación grandísima de puertorriqueños. Va a ser bien fácil identificarse con ellos. O sea, posiblemente son dos de los más grandes exponentes, sin quitarle méritos a los demás muchachos, en el mismo equipo”, reconoció Delgado en entrevista con El Nuevo Día, reaccionando a la noticia de que el acuerdo que tenía Correa con los Giants por 13 temporadas y $350 millones se cayó, a la vez que los Mets aparecieron con una oferta por 12 años y $315 millones en la madrugada del miércoles.

De acuerdo a los reportes preliminares, el acuerdo entre las partes dispone que Correa jugará en la antesala dejando su posición de campocorto, toda vez que ya los Mets cuentan con Lindor, a quien le dieron un contrato histórico para un siore, por $341 millones y 10 temporadas.

“En algún momento tuvimos ya a los Borimets. O sea que es fácil ponerle el nombre, porque ya pasó. Y otra cosa que no tiene que ver con los Borimets, pero que hablaba esta mañana… un ‘concern’ (preocupación) menos que deben tener los Mets, o la gerencia de los Mets, es que ya en un momento esa situación pasó (el cambio de posición), y Carlos se fue a tercera y Lindor se quedó en el siore”, recordó Delgado sobre el equipo de Puerto Rico del Clásico Mundial de Béisbol en 2017.

“O sea, que desde el punto de vista de lo que puede ser el ego, o un issue de que, ‘mira, el caballo aquí soy yo, yo tengo que jugar siore o me voy’, pues yo pienso, quizás me equivoco, pero pienso que ya en algún momento esa conversación se tuvo y todo el mundo está claro. ¿Tú te imaginas a mitad de temporada que reviente eso? Eso sí que es un problema”, dramatizó Delgado, quien jugó de 2006 a 2009 con los Mets, y terminó en Nueva York su carrera que comenzó en 1993 con los Blue Jays de Toronto.

Si se comparan ambos binomios, la combinación de Delgado y Beltrán produjo más en términos de números de poder. En esa campaña 2006 totalizaron 79 cuadrangulares entre ambos, con 230 carreras empujadas. El otrora inicialista aguadillano conectó 38 jonrones con 114 empujadas, y el manatieño Beltrán 41 vuelacercas con 116 impulsadas.

Carlos Delgado (centro) y Carlos Beltrán (derecha) en una foto del 2009 con los Mets. (Julie Jacobson)

En la combinación de Correa y Lindor se tiene también una fórmula que puede resultar exitosa si se toman en cuenta sus números individuales. Ni Correa ni Lindor tienen tanto poder como los ‘compadres’ Delgado y Beltrán, pero presentan un buen balance entre ofensiva y defensiva a nivel de elites.

Lindor ha promediado 32 cuadrangulares y 91 carreras remolcadas por cada 162 juegos del 2017 al presente, con un promedio de bateo general en ese periodo de .268. Tiene dos Bates de Plata en su resumé. Mientras, defensivamente ha sido un as desde su debut en las Mayores en 2015, como lo demuestran sus dos Guantes de Oro en 2016 y 2019.

Correa, por su lado, ha tenido medias de 29 jonrones y 99 empujadas en el mismo periodo, con bateo de .280. No tiene premios ofensivos al momento pero ya ha construido un resumé sólido como jugador productivo en ‘playoffs’. Y a la defensa en 2021 ganó el Guante de Oro como el campocorto de mejor defensa en la Liga Americana, y el Guante de Platino como el mejor fildeador de ese circuito entre todos los jugadores de posición.

Con Lindor y Correa, los Mets tendrán en sus filas al primero y el segundo en la votación para el premio de Novato del Año de la Liga Americana de 2015. Desde entonces ambos han cumplido con las expectativas que se tejían alrededor de ellos desde que eran prospectos antes del sorteo de novatos de Grandes Ligas. Lindor fue selección de los Indians de Cleveland en 2011, en el octavo turno de la primera ronda del ‘draft’, y recibió una bonificación a la altura de su perfil, de $2.9 millones.

Correa hizo historia al año siguiente cuando los Astros de Houston lo escogieron en el turno de apertura del sorteo de 2012, y luego le dieron un bono récord para un puertorriqueño, de $4.8 millones. El santaisabelino es el primer boricua en ser escogido en turno inicial de un draft.

En el caso de Delgado y Beltrán, no fueron las únicas figuras de los Borimets. En 2006, justo cuando Delgado llegó a Nueva York, los Mets tuvieron en sus filas hasta siete puertorriqueños en un momento dado de la temporada. Y ese año avanzaron hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cardinals de San Luis y del otrora receptor boricua Yadier Molina, quedándose a un triunfo de pasar a la Serie Mundial.

Delgado era el primera base titular, José ‘Tony’ Valentín el segunda base, y Beltrán el jardinero central, quien previo a la temporada 2005 había firmado un histórico contrato para un boricua por siete temporadas y $119 millones.

Además, los Mets contaban en ese 2006 con los lanzadores relevistas Roberto Hernández y Pedro Feliciano, así como con el receptor suplente Ramón Castro y el patrullero reserva Ricky Ledée.

Una octava figura del patio también estaba en esa plantilla, pero como entrenador: el coach de primera base Santos Alomar, padre.

Esa edición de los Mets le brindó gratas sensaciones a su base de fanáticos, tanto en la isla como en Nueva York, pues clasificó a los playoffs al ganar su División Este de la Nacional con récord de 97-65. Tras barrer 3-0 a los potentes Dodgers de Los Ángeles en la Serie Divisional, Nueva York cayó 4-3 ante San Luis, que eventualmente ganó la Serie Mundial en cinco juegos ante los Tigers de Detroit.

Máximas expectativas

La pregunta ahora es si esta edición podrá cumplir con las expectativas del dueño de los Mets, Steve Cohen, y de toda su base de fanáticos, de llegar y ganar la Serie Mundial.

Y los puertorriqueños van a tener una gran responsabilidad tratando de cumplir el sueño de muchos. Máxime con los contratos récords que los Mets le han otorgado a algunos de ellos.

Tras los $341 millones a Lindor previo a la temporada 2021, en este periodo muerto le extendieron un acuerdo récord para un relevista a Edwin “Sugar” Díaz por cinco años y $102 millones. Y ahora están dándole $315 a Correa.

Además de esos tres jugadores, los Mets contarán en 2023 con el receptor Tomás Nido. El lanzador de ascendencia boricua Seth Lugo, quien lanzó por Puerto Rico en el Clásico Mundial de 2017, dejó el equipo en la agencia libre y acordó con los Padres de San Diego.

“Ahora mismo yo parto de la premisa… todos estamos especulando, porque no sabemos el detalle. Parece un ‘done deal’ (trato hecho), pero parecía un ‘done deal’ con San Francisco”, advirtió Delgado sobre Correa y la posibilidad de unirse a los Mets. “Yo me imagino que los Mets van a hacer un examen físico. Y no creo que hayan hecho un examen físico de ayer para hoy. Pensando uno como pelotero, ojalá le salga todo bien a Carlos, y que Carlos pueda firmar su contrato. Para él era cuestión de cuántos años, cuánto tiempo y en qué equipo. Él ha puesto sus números, es un caballete, y es cuestión de cómo va a funcionar el término, que ya lo vimos, 12 años y $315 millones”.

“Ojalá todo salga bien y él pueda jugar. Es mejor para nosotros. Porque yo prefiero ver a Carlos Correa en Nueva York que en San Francisco. Muchacho, ya las 10:30 de la noche yo estoy acostado. Por lo menos ahora tiene exposición. Y es un buen resurgir del concepto de los ‘Borimets’... ver a par de nuestros máximos exponentes jugando en el mismo ‘infield’ todos los días. Eso va a ser un espectáculo”, concluyó Delgado.

Correa al examen físico

Por otro lado, Correa se sometió el jueves al examen físico con los Mets, según reveló el agente Scott Boras. Los Mets podrían oficializar el acuerdo antes de Navidad, según Boras.