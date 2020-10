Alex Cintrón anunció este martes que no estará disponible para dirigir a la nueva franquicia RA12 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente por motivo de unas recomendaciones médicas.

Cintrón, quien fue nombrado hace varias semanas mánager de la novena que será administrada por el miembro del Salón de la Fama, Roberto Alomar, le informó a El Nuevo Día que existe una posibilidad de que tenga que someterse a un cateterismo.

El también entrenador de bateo de los recién eliminados Astros de Houston, padece de fibrilación auricular, un tipo de arritmia causada por un problema en el sistema eléctrico del corazón.

Cintrón también padece de baja presión sanguínea.

“Precisamente hoy estaban haciendo los últimos chequeos que hace la organización con la gente que tuvo problemas médicos durante la temporada. Habíamos seis en la lista”, dijo Cintrón vía telefónica a El Nuevo Día.

“Me senté con el doctor. Me dijo que había una posibilidad pequeña de hacerme un cateterismo y me recomendó no ir a Puerto Rico y que me quedara en mi casa descansando y manteniéndome en chequeos. Tengo que hacerlo semanalmente para ver mi salud. Por eso, por motivo de mi salud y como está esto del COVID-19 y por ser de alto riesgo me voy a quedar en mi casa”.

Alex Cintrón, conversando con el también coach de los Astros Josué Espada, dijo que tuvo varios episodios feos en términos de salud durante la temporada.

Cintrón, quien dirigió en las pasadas dos campañas a los Gigantes de Carolina, se comunicó el martes con Alomar para darle la noticia.

“Se lo había comentado a Robert hace como una semana y media y hoy se lo confirmé. Lo entendió muy bien porque antes de que yo firmara le había dicho que estaba confrontando problemas de salud. Le había dicho que si no me pasaba ningún episodio seguía con mis planes de ir a Puerto Rico”.

Pero Cintrón admitió que tuvo un par de episodios preocupantes durante la temporada, lo que encendió la luz de alerta.

Luego de que cumpliera una suspensión de 20 juegos a principios de agosto por protagonizar un incidente con el jugador de los Athletics de Oakland, Ramón Laureano, el yabucoeño perdió dos encuentros adicionales por problemas cardiacos.

“Tuve un par de episodios. Además de la suspensión de 20 juegos perdí como diez más por lo de la salud mía. Con todo eso y con lo que me dijeron los médicos he decidido no participar este año. Lamentablemente no voy a poder estar”.

La novena que administrará Roberto Alomar ya no podrá contar con los servicios de su dirigente Alex Cintrón.

“Las puertas están abierta con Roberto. Me envió mensajes muy bonitos”, agregó.

Cintrón admitió que la idea de someterse a un cateterismo está latente pero dependerá de cómo reaccione al descanso y obviamente de la opinión de los médicos.

“Un cateterismo se hace si las arterias te siguen dando problemas. He tenido dos episodios de esos este año. El primero fue increíblemente feo. Estuve muy asustado. En la segunda tuve que ir al hospital de emergencia. Después de eso experimenté muchos episodios de presión baja. Pero en el último mes he estado bien”.

“Si hay que tomar la decisión de hacer el cateterismo lo vamos a hacer. Por eso que me voy a quedar aquí. Me van a estar monitoreando. No me voy a exponer a que me pase algo peor”.

La temporada invernal está pautada para principios de diciembre. La novena RA12 será integrada por jóvenes prospectos puertorriqueños del béisbol organizado.