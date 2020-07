Alex Cintrón tenía planes de regresar por tercera temporada consecutiva con los Gigantes de Carolina hasta que recibió hace un par de semanas una llamada de su amigo Roberto Alomar para preguntarle si estaba disponible para participar de un proyecto interesante para la próxima campaña invernal.

Cintrón, quien asegura que no tenía un acuerdo firmado con los Gigantes, escuchó con atención sobre los planes del miembro del Salón de la Fama de administrar un equipo en el béisbol invernal compuesto por talento joven.

La propuesta era clara. Alomar quería que Cintrón se hiciera cargo de la dirección del equipo en el caso de que fuera aprobado por la Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

“Mis planes eran estar con Carolina. Verbalmente siempre teníamos un acuerdo para dirigir otra vez. Pero no había nada escrito”, recordó Cintrón, quien en la pasadas dos temporadas invernales llevó a los Gigantes a la clasificación tras finalizar en el segundo lugar en el torneo regular.

PUBLICIDAD

“Pero yo no sabía nada del proyecto hasta que Robert me llamó hace como dos semanas atrás y me contó un poco. Él me dijo que quería que fuera su dirigente”, contó. “Me sorprendió. Me preguntó sobre mi relación con Carolina y si regresaba para allá y cuáles eran mis planes. Le dije que verbalmente sí, pero que estaba abierto a escuchar otras cosas hasta que firmara un papel”.

Alomar, quien durante su carrera como jugador se mantuvo participando en el torneo nacional, le explicó detenidamente el concepto a Cintrón y le expresó que sus intenciones eran precisas. Más que buscar ganar campeonatos, Alomar pretende poder brindarle un taller al talento joven puertorriqueño en el torneo invernal.

“Me dijo sobre darle la oportunidad de jugar para los jóvenes de Puerto Rico, desarrollarlos para que puedan tener ese chance de jugar en Estados Unidos y por lo menos lleguen a Grandes Ligas como hicimos nosotros”, agregó Cintrón a El Nuevo Día.

Beneficio para ambas partes

“Yo jugué en la liga a los 19 años y Robert a los 17. Me gustó la idea, pero le dije que me diera dos días para pensar esto bien y hablar con la gente de Carolina. Ese mismo día los llamé y les dejé saber lo que estaba pasando. Fui claro con ellos”, dijo Cintrón. “Puse las cosas en orden y le dije ‘vamos pa encima’. Así logramos ese acuerdo. Estoy contento. Es una faceta diferente”.

Días después, Alomar sometió su propuesta al organismo liguero que dirige Juan Flores Galarza y la misma fue aprobada de forma unánime. El viernes, Alomar fue presentado como nuevo miembro de la junta y se dio a conocer que la franquicia de expansión se llamará RA12.

PUBLICIDAD

“Este es un gran proyecto para ayudar a los jóvenes y a la liga de Puerto Rico en general. Se benefician ambas partes. Todavía nos quedan un montón de detalles. Esta semana nos vamos a sentar para ver cómo vamos a estructurar todo. En qué nos vamos a enfocar más. La mentalidad es desarrollar, pero también queremos competir”.

Cintrón, quien tendrá como parte de su cuerpo de entrenadores a Ricky Bones (coach de lanzadores) y Sandy Alomar Jr., indicó que aunque RA12 mantendrá la filosofía de brindar las principales oportunidades al talento nativo, tendrá espacio para la importación de lanzadores.

“Yo soy un competidor y Robert es un ganador. Nosotros vamos a tener refuerzos. Vamos a tener lanzadores, más que nada. En Puerto Rico no hay muchos lanzadores”.

Cintrón apostó al deseo de estos jóvenes prospectos de lucir en un escenario como la liga invernal. El hoy entrenador de bateo de los Astros de Houston indicó que estos novatos tendrán la oportunidad de probarse ante figuras de mucha más experiencia.

“Vamos a competir porque estos muchachos tienen hambre. La gente puede decir que nosotros lo que solo vamos es a desarrollar, pero estos jugadores tienen deseos. Van a dar todo por el todo en el terreno. Ellos van a estar compitiendo con grandes lanzadores. Eso le va dar hambre a estos peloteros jóvenes. No tendremos la meta de ser campeón, pero sí tratar de clasificar “.

Por último, Cintrón reconoció que tendrá ante sí un gran reto como dirigente de un innovador proyecto. Pero asegura que esto servirá de elemento motivador en el camino.

PUBLICIDAD

“Todo esto es nuevo. No es como en Carolina que había ya una base. Aquí no hay base ninguna. Vamos a empezar desde cero. Lo cual me gusta mucho porque si el proyecto es exitoso nosotros vamos a ser parte de ese éxito de la A a la Z”.

“Vamos a ser responsables de lo que pase. Ya sea bueno o sea malo. Espero que sea bueno todo este proyecto de Roberto Alomar”, concluyó.