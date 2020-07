El primer acto, fue el más grave por parte del pitcher de los Dodgers Joe Kelly el martes en la noche, pero podría recibir el beneficio de la duda en torno a si fueron o no intencionales sus lanzamientos a la cabeza del tercera base de los Astros de Houston, Alex Bregman, y del campocorto boricua Carlos Correa, con quien también tuvo un intercambio de palabras.

Es lo que piensa el coach de bateo puertorriqueño de los Astros, Alex Cintrón, al hablar del enfrentamiento que hubo en el terreno entre ambos equipos cuando se vaciaron las bancas durante el partido que eventualmente ganaron los visitantes, 5-2 en Houston.

La segunda movida del lanzador molestó más, aunque no representaba peligro. La burla de Kelly luego de ponchar a Correa, igualmente en la sexta entrada, fue como echarle sal a la herida. La respuesta de Correa, quien intercambió palabras con Kelly, y la reacción de sus compañeros al abandonar la banca y salir al terreno, fueron evidencias de esa molestia.

PUBLICIDAD

Al menos, desde la perspectiva de Cintrón, ambas cosas estuvieron de más por parte de Kelly. Desde el punto de vista de los Dodgers, todo indica que no perdonarán fácilmente a los Astros por el descubrimiento que hizo el béisbol de Grandes Ligas (MLB) durante el tiempo muerto, en el sentido de que el equipo utilizó un esquema ilegal para el robo de señales de los equipos contrarios durante la campaña 2017.

“De verdad que no sé. Cada cual tiene su opinión y su mentalidad. No sé lo que están pensando los equipos y los pitchers. No sé si tienen la intención de tirar bolazos o no. Sí sé que le tiraron a Bregman para la cabeza…. Lo demás no lo vi intencional, fueron pitcheos rompientes, curvas y eso, que no puedes evaluar eso. El que se puede haber visto así (adrede) fue el de Bregman, pero el que puede hablar de eso, es el mismo Joe Kelly si lo hizo o no”, dijo Cintrón vía telefónica a El Nuevo Día este miércoles, cuando se dirigía rumbo al Minute Maid Park de Houston para el siguiente partido de la serie ante los Dodgers.

El del martes, fue el primer enfrentamiento de ambas franquicias desde que salió a relucir en noviembre una investigación en torno a los Astros, implicándolos en el robo de señales mediante el uso de tecnología en 2017, cuando le ganaron la Serie Mundial precisamente al equipo de Los Ángeles. Ese mismo año los Astros eliminaron antes a los Red Sox de Boston, con quienes jugaba Kelly para entonces.

PUBLICIDAD

Por esa situación, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, impuso un severo castigo que incluyó una multa de $5,000,000 además de perder turnos del sorteo de novatos.

Y aunque han pasado seis meses desde esa noticia, y la pandemia del coronavirus amenazó y todavía amenaza el desarrollo de la temporada 2020, al parecer no todos olvidan. Al menos no los Dodgers, que un año después de perder el Clásico de Otoño ante los Astros, volvieron a perder la oportunidad de un campeonato ante los Red Sox de Boston en 2018.

“Lo que sí estuvo de más fue la burla que hizo con Carlos. Pero cada cual tiene su opinión. Nosotros salimos al terreno a jugar béisbol. De lo demás no tenemos control ni podemos opinar de lo que va a pasar”, agregó Cintrón.

Cuando se le preguntó si a él particularmente le molestó más la burla de Kelly contra Correa, el coach aclaró lo siguiente: “Es que las dos estuvieron de más. Tirar para la cabeza no se hace. Y segundo, mofarse. Pero no sabemos si hubo intención o no”.

Cintrón tampoco desea tomar categóricamente la mofa de Kelly a Correa, como una muestra de que su pitcheo a Bregman fue intencional, sino que expresó que no sabe si fue solo una reacción del pitcher, molesto con el bateador boricua.

Es que Kelly también le tiró una curva a la cabeza a Correa, y este ya lo había mirado serio y con actitud de molestia antes de terminar su turno del sexto inning, en el que Kelly lo ponchó. Fue en ese instante, luego de dar el out por la vía del ponche, cuando el pitcher sacudió su cabeza y sacó la lengua. En adelante, con la reacción de Correa se vaciaron las bancas de ambos equipos.

PUBLICIDAD

Correa ya le había hecho daño al pitcheo angelino cuando en la segunda entrada disparó su primer cuadrangular de la campaña, uno solitario para darle ventaja de 1-0 a Houston, y luego en la cuarta con un sencillo impulsador de la segunda carrera.

El dirigente de los Dodgers, Dave Roberts, dijo a la prensa estadounidense previo al partido del martes que no esperaba que su equipo tomara represalias, luego de que durante los entrenamientos primaverales entre febrero y marzo, antes de la pandemia, algunos de los jugadores hicieran duras expresiones contra los Astros.

Por su lado Dusty Baker, el nuevo piloto de los Astros, no parece tener dudas de cuáles fueron las intenciones de Kelly y aseguró en conferencia postjuego que “A veces pierdes el control de tus lanzamientos, pero no tanto en las Grandes Ligas. Cuando tiras una recta en cuenta de 3-0 que pasa zumbando por la cabeza de alguien, puedes ponerle fin a su carrera”.