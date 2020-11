Las preguntas dirigidas al boricua Alex Cora sobre su implicación en los esquemas de hurto de señales con medios tecnológicos en el 2017 no se hicieron esperar durante la conferencia de prensa del martes en la que se anunció oficialmente su regreso a la dirección de los Red Sox de Boston para el 2021.

Fueron varias las veces que los reporteros hicieron preguntas relacionadas a este asunto durante el intercambio virtual desde el Fenway Park.

Cora ofreció sus disculpas por participar en el desafortunado escándalo que le costó una suspensión de un año por ser parte importante en dichos esquemas, cuando era coach de banco de los Astros.

“Honestamente solo puedo hablar de cómo me siento este año. No quiero entrar en detalles de los que pasó en el 2017, pero fue una lección dura. Como he dicho: solo lo que puedo hacer es ofrecer disculpas, mejorar y seguir adelante”, dijo Cora en la conferencia celebrada en el terreno del viejo Fenway Park.

“No estoy orgulloso de lo que hice. Como lo he dicho varias veces hoy y lo dije en el verano una de las cosas que uno tiene que hacer como líder es poner a estos muchachos en una situación de ser exitosos. La forma en que lo hicimos fue de la forma correcta”.

Pero fue una de las preguntas de los periodistas la que pareció llamar la atención del dirigente cagüeño.

Si los esquemas implementados en Houston en el 2017 trajeron tan buenos resultados -ganaron la Serie Mundial-, por qué no aplicó los mismos en Boston cuando pasó a dirigir a los Red Sox al siguiente año.

“Es una gran pregunta”, dijo Cora.

“Honestamente no pensé que necesitáramos hacer algo como eso. Sé que la gente no me va a creer en ese sentido. ¿Por qué no traerlo aquí si fue tan efectivo? No lo sé”, agregó.

Cora explicó que ya en el ambiente beisbolero estaban comenzando a surgir rumores sobre la posibilidad que se estuviera utilizando medios electrónicos para robar señales.

“Yo solo decidí en aquel offseason no traerlo aquí. Tuvimos conversaciones en esos campos de entrenamientos de muchas cosas. Pensé en ese momento: las personas están empezando a hablar de lo que estaba pasando en alrededor de la liga. No valía la pena, no valía la pena. Entonces vino el artículo y el muchacho (Mike Fiers) decidió dar el paso y dijo lo que pasó allá y yo pagué el precio”.

Cora se refirió al lanzador derecho que en el 2019 admitió públicamente que los Astros utilizaron estrategias ilegales para poder lograr victorias. Fiers fue parte de Houston ese año en el que ganaron la Serie Mundial.

Por otro lado, Cora reconoció que tendrá días duro durante la próxima temporada. Es de suponer que los fanáticos y un gran sector de la prensa se encargaran de ponerle presión a su trabajo, tras ser mencionado por Major League Baseball (MLB) como uno de los responsables de los esquemas del 2017.

“Tuve conversaciones con los jugadores sobre eso. Si yo no me sintiera que estaba preparado para lo que viene, yo hubiese declinado (el ofrecimiento). Estoy listo para esto. Si no le hubiese dicho “gracias, pero no gracias”. Sé que será difÍcil en algunos lugares, pero lo entiendo. Lo que pase es personal, es por mí. Y yo puedo manejar eso. Voy a estar bien. Van a ver días buenos, días duro, pero nos vamos a mantener unidos y mirando hacia al frente”, dijo Cora, quien admitió consultó ese asunto con su familia.