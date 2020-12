Boston - Alex Cora espera que J.D. Martínez vuelva a ser el de antes. Y el manager de los Red Sox confía en que Andrew Benintendi y Eduardo Rodríguez tengan repuntes similares en el 2021.

El jueves, en una conferencia telefónica de prensa, Cora pronosticó una mejoría por parte de algunos peloteros de Boston que tuvieron un gris 2020. Cora, quien quedó fuera del equipo por el escándalo de robo de señales que protagonizó en los Astros de Houston, fue un mero espectador mientras los Red Sox se hundían al último lugar.

La campaña fue tan mala que abrió la puerta al regreso del manager.

“No me gustan las apuestas, pero les apuesto un dólar a que J.D. tendrá una mejor temporada”, manifestó el piloto boricua. “Estoy viendo muchos juegos y vídeos. Fue un bateador diferente... Y sé que él reconoció al final de la temporada lo que andaba mal. Sin embargo, no pudo encontrar cómo solucionarlo en la caja de bateo”.

Martínez finalizó en el cuarto lugar de la votación para el Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2018, cuando bateó 43 cuadrangulares y 130 empujadas. Ayudó a que los Red Sox impusieran un récord de la franquicia, con 108 victorias en la campaña regular, antes de conquistar la Serie Mundial.

Al año siguiente, el equipo quedó en el tercer sitio de su división, pero Martínez lució bien, con un promedio de .304, 36 jonrones y 105 impulsadas.

En 2020, Martínez tuvo las peores cifras de su carrera, incluso tomando en cuenta que la campaña se abrevió por la pandemia. Sumó siete vuelacercas, 27 remolcadas y bateó para .213.

Benintendi, Novato del Año 2017 en la Liga Americana, pasó también penurias este año, con un promedio de .103 en 14 juegos, antes de que su campaña concluyera el 11 de agosto por un tirón intercostal.

Cora manifestó su deseo de que Benintendi se concentre menos en batear jonrones y más en su velocidad y labor defensiva.

“Me quedo con Andrew Benintendi, el que es un pelotero completo. El Andrew que vimos en octubre de 2018 es el Andrew que queremos... Si lo tenemos de regreso estaremos bien”, recalcó el manager.

Se dijo alentado por mirar el vídeo en que Rodríguez lanza desde un montículo.

El zurdo venezolano de 27 años se perdió toda la temporada anterior por una miocarditis derivada de haber contraído el coronavius.

“Esto no es broma”, dijo Cora. “Sabemos que fue una situación muy seria y me alegra que se esté recuperando”.