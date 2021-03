El dirigente puertorriqueño de los Red Sox Alex Cora no es el turista habitual de Florida.

“Es un día libre aquí mañana. Ojalá llueva y haga frío “, dijo el domingo mientras se preparaba para que el equipo tomara su primer descanso completo de los entrenamientos primaverales.

No es que a Cora no le guste el sol. Simplemente preferiría que sus jugadores se quedaran en casa con sus familias y no se arriesgaran a una posible exposición al COVID-19.

Con mal tiempo, agregó, “No hay tentación de ir a la playa o ir a un restaurante al aire libre o lo que sea. Así que estaré orando por eso“.

El pronóstico real para Fort Myers, donde Boston entrena: mayormente soleado, alto en los 70, casi cero probabilidades de lluvia.

PUBLICIDAD

Lo que comenzó en los primeros días de la pandemia como un problema de salud también se ha convertido en un tema competitivo para los equipos de béisbol, a quienes se les recordó durante el año pasado que un jugador en la lista de COVID-19 no puede ayudarlos a ganar partidos.

“Te proteges por la razón correcta, para proteger a tu familia. Esa es la razón principal“, indicó Cora. “Pero ahora estamos llegando al lado del béisbol. Hemos hecho un trabajo excepcional hasta hoy. Pero tenemos que seguir haciéndolo de la manera correcta, porque no quieres ser ese tipo que va a perder dos semanas porque no fuiste responsable“.

Alex Cora, dirigente de los Red Sox luce doble mascarilla en el dugout durante un partido de pretemporada. (John Bazemore)

Boston perdió al lanzador Eduardo Rodríguez durante toda la temporada el año pasado cuando su infección por COVID-19 le provocó daños en los músculos del corazón. Esta temporada, colocaron a Kevin Plawecki y Franchy Cordero en la lista de lesionados relacionados con COVID-19 a su llegada, pero han evitado un brote como el que envió a ocho lanzadores fuera de las instalaciones de los Astros el viernes (no estaba claro si alguno había dio positivo o pasó tiempo en contacto cercano con alguien que lo había hecho).

En la NFL, los Denver Broncos tuvieron que jugar un partido sin un quarterback titular. El domingo, los 76ers de Filadelfia, Joel Embiid y Ben Simmons, fueron retirados del Juego de Estrellas de la NBA después de ir a un barbero que dio positivo. Los golfistas y tenistas han tenido que retirarse de los torneos después de dar positivo. Y los Dodgers de Los Ángeles sacaron a Justin Turner del factor decisivo de la Serie Mundial después de que su prueba resultó positiva en la mitad del juego.

PUBLICIDAD

“Ustedes vieron lo que sucedió en Houston”, señaló Cora el domingo. “Nunca es bueno que una prueba sea positiva. Pero está llegando a ese punto en el que es mejor que nos cuidemos unos a otros y sigamos haciendo las cosas que estamos haciendo porque se acerca la temporada “.

El manual de entrenamiento primaveral del béisbol permite a los jugadores y otros miembros del equipo aventurarse en actividades de béisbol y atención médica, junto con la compra de alimentos, la recogida de comida para llevar y la actividad física al aire libre.

Prohibido: restaurantes interiores, bares, gimnasios, casinos, boleras, salas de billar, clubes de baile o cualquier reunión interior de 10 o más personas.

“Si eres un jugador de béisbol, entiendes que hay muchos obstáculos, muchos obstáculos”, declaró Cora. “Tienes que ser inteligente al respecto”.

Y aunque Cora espera que sus jugadores tengan la oportunidad de relajarse, no podrá hacerlo hasta que reciba su correo electrónico nocturno con los resultados de la prueba COVID de todos.

“La mejor parte del campamento es cuando recibes ese correo electrónico”, confesó.