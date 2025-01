Pero el viernes, en el podcast The Mayor’s Office , del exjugador de Grandes Ligas, Sean Casey, Cora habló de múltiples temas, incluyendo nuevamente las razones que tuvo para no acudir con el resto del equipo a la visita a Casa Blanca en mayo de 2019, durante el transcurso de la temporada siguiente a la del título conquistado.

“Una de las cosas. que no es que me arrepienta, pero creo que debí haber sido más claro, fue una visita a la Casa Blanca”, dijo Cora, cuya entrevista y declaraciones en el podcast, fue reseñada también por la cadena FOX en su portal de internet. “No tengo nada en contra del presidente en ese momento. Era Donald Trump en ese momento. Pero sentí que estaba celebrando algo en ese momento, mientras [los puertorriqueños] todavía estaban sufriendo; fue malo. No me sentí cómodo al hacerlo”.