Fort Myers, Florida.- El quinto año de Alex Cora como dirigente de los Red Sox de Boston quizás sea el más importante en su carrera como mánager en las Mayores en una franquicia donde, prácticamente, le ha pasado de todo.

En 2018, el cagüeño debutó con un campeonato de Serie Mundial en una temporada de ensueño de 108 victorias. El año siguiente, la resaca de campeonato pareció pasar factura, con récord de 84-78, insuficiente para avanzar a la postemporada.

El 2020 dejó fuera a Cora de los Red Sox mientras cumplía una suspensión de un año por el escándalo de robo de señales en 2017 con los Astros de Houston, donde fue coach de banca. En 2021, tuvo un año de redención, guiando a los Red Sox a dos victorias de volver a la Serie Mundial.

No obstante, en 2022, Boston volvió a sucumbir. Terminó último en la División Este de la Liga Americana por quinta vez en 11 temporadas, con marca de 78-84.

Los fanáticos se hastiaron y llovieron las críticas, más cuando vieron partir al campocorto Xander Bogaerts a San Diego con un pacto de $280 millones por 11 años. El dueño de la organización, John Henry, y el director de operaciones, Chaim Boom, recibieron abucheos durante eventos pública en la temporada muerta.

Reconociendo la mejoría que tiene que suceder en 2023, Cora no se siente presionado. Si la hubiera, no estaría al mando de la novena.

“Todos los días para mí son importantes”, expresó el exgrandesligas sobre el significado del puesto en la venidera temporada.

“Obviamente, he tenido mis altas y mis bajas como profesional. La oportunidad de poder dirigir otra vez es increíble después de lo que pasó en 2020. Esta gente me abrió las puertas y me dieron la oportunidad de regresar. Así que todos los días en el béisbol son importantes. Y, a pesar de que el año pasado fue un año difícil, me lo disfruto y trato de poner a estos tipos en situaciones para ser exitosos”, añadió.

Sin poder atar a Bogaerts, los Red Sox hicieron lo propio con el antesalista dominicano Rafael Devers, firmándolo por 11 años y $331 millones.

A nivel internacional, pescaron al jardinero japonés Masataka Yoshida por $90 millones y cinco temporadas. El guardabosques viene de promediar .326 en siete temporadas en la liga de su país.

Con el as Chris Sale finalmente saludable, Boston añadió veteranía a la rotación con el ganador del premio Cy Young Corey Kluber, y hay expectativas con el joven abridor Brayan Bello.

Boston agregó más sabiduría con los pactos de los campeones de Serie Mundial con los Dodgers en 2020: el cerrador Kenley Jansen y el antesalista Justin Turner. El puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández ocupará el campocorto debido la operación de hombro de Trevor Story; y Christian Arroyo, de raíces boricuas, custodiará la segunda base. Triston Casas, quien debutó el año pasado, fue asignado con la inicial.

Tras la renovación, los Red Sox van bien en la pretemporada con récord de 12-7 previo a la acción del lunes, segundos en la Liga de las Toronjas, un indicativo de que la organización pasó la página de 2022.

“Es lo que esperamos. Tenemos muchos jugadores aquí que lo han hecho antes, con anillos de campeonato de Serie Mundial, premios Cy Young. Son muchachos que no les interesa lo que pasó el año pasado, lo que pasó en 2018″, apuntó Cora.

“Jugamos en la mejor división de Grandes Ligas. La meta de nosotros es mejorar a diario. No estamos en el mes que se juegan los playoffs. Estamos hablando de cómo podemos llegar. Hasta ahora, ha sido bien. Obviamente, ganar es importante. Tener ese sentimiento ganador es importante. Pero esto es solamente el campo de entrenamiento. Lo que pasa es que en la ciudad que jugamos, si estuviéramos 0-8 con dos empates, nos estuvieran vapuleando ahora” añadió.

Boston abre la temporada el 1 de abril cuando reciba a los Orioles de Baltimore.