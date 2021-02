A Alex Cora le vienen tantas cosas a la mente a la hora de hablar sobre el ahora retirado jugador de los Red Sox de Boston, Dustin Pedroia y su carrera en las Grandes Ligas.

También los adjetivos y los elogios sobran cuando el mánager de los Red Sox se le pidió recientemente que opinara sobre la trayectoria del pimentoso intermedista.

“Tremenda carrera. Un muchacho que le apasiona el juego. Libra por libra, lo dio todo. Vi su primer turno en las Grandes Ligas en Anaheim y vi su último en el Yankee Stadium”, dijo hace unos días Cora a El Nuevo Día.

Agobiado por las lesiones, Pedroia, uno de los jugadores más carismáticos y emblemáticos en la historia de la franquicia de Boston, anunció la pasada semana su retiro del béisbol tras una exitosa carrera de catorce temporadas.

PUBLICIDAD

Durante ese periodo ganó tres sortijas de Serie Mundial, un premio de Novato del Año, un Más Valioso y cuatro Juegos de Estrellas.

“Poder verlo crecer no solo como pelotero sino como persona, como esposo, como padre y compañero de equipo ha sido tremendo. Estoy sumamente orgulloso de lo que logró como pelotero, de lo que ha hecho en el aspecto personal y deseoso de ver lo que le va a traer en el futuro”, agregó.

Cora conoce muy bien la historia de Pedroia. En el 2006, el cagueño fue firmó un contrato de dos años con los Red Sox como parte de un plan de la organización para poder desarrollar a Pedroia en las Menores.

En el 2006, Pedroia, un intermedista de 5-7 de estatura, recibió su oportunidad, pero confrontó problemas de ajuste en las primeras semanas. Promediaba menos de .200 y los fanáticos así como la prensa comenzaron a ser implacables con él.

“ Poder verlo crecer no solo como pelotero sino como persona, como esposo, como padre y compañero de equipo ha sido tremendo. Estoy sumamente orgulloso de lo que logró como pelotero, de lo que ha hecho en el aspecto personal y deseoso de ver lo que le va a traer en el futuro ” Alex Cora / Mánager de los Red Sox

En tanto, Cora estaba promediando sobre cuatrocientos y todos pedían a gritos que se le devolviera la intermedia.

“En el momento tenían la razón. Yo estaba bateando casi quinientos”, recordó Cora.

“Pero había un plan. Lo hablamos durante el spring training. Theo (Epstein) -entonces gerente general- decía que ese muchacho era el mejor bateador de recta y no se equivocó. Era cuestión de tiempo. La gente no entiende que esto de llegar a Grandes Ligas y producir no son muchos que lleguen y lo hagan. O no son muchos que sean consistentes en los primeros años”.

PUBLICIDAD

“A él le tomó un poquito de tiempo. Fue un poquito nada más. No fue tanto. Obviamente en la ciudad que nosotros jugamos lo ponen todo a la séptima potencia. Pero cuando entendió quién era él como jugador y bateador, el cielo fue el límite”.

Así fue.

Pedroia se convirtió en uno de los bateadores más consistentes del béisbol. Al año siguiente (2007) ganó el premio de Novato del Año. Guió a los Red Sox a dos títulos de Serie Mundial (2007 y 2013). En el 2018 apenas jugó en tres partidos, pero estuvo en la nómina.

En el 2008 se llevó el galardón de Más Valioso de la Liga Americana. Ganó cuatro Guantes de Oro.

“De ser un jugador que se le hizo supuestamente difícil -pienso que no se le hizo difícil- al acostumbrarse al jugador que todos hablan ahora, pienso que todo el crédito es de él”, agregó.

Dustin Pedroia fue el tipo de jugador que lo daba todo en el terreno.

“Yo sé que le da crédito a los coaches y a todo el mundo que tuvo que poner un granito de arena en su desarrollo, pero cuando tú mides 5-7 y no te ven como un superdotado físicamente hay que tener. El chamaco lo demostró hasta su último turno en Nueva York. Fue increíble poder sentarme y verlo como jugador y lo poquito que lo pude dirigir. En verdad que es un tremendo chamaco y tremendo pelotero”.

Pedroia, quien desde el 2017 al 2019 jugó en apenas 114 desafíos por causa de molestias en la rodilla izquierda, podría quedarse en la organización en alguna capacidad y Cora vio con buenos ojos esa posibilidad.

PUBLICIDAD

“Va a ser una persona que va impactar en la organización por muchos años. Sé que está bien pendiente a lo que nosotros estamos haciendo y es fanático de lo que estamos haciendo. Supercontento de que pueda vivir su vida que era lo que estaba en dudas en cuanto a la lesión y las operaciones. Que pueda disfrutar de la familia de la manera que lo está haciendo me hace feliz”, concluyó.

Pedroia, de 37 años, jugó catorce temporadas con los Red Sox y promedió .299 con 140 jonrones y 725 remolcadas.