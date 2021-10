Houston. - A los Red Sox de Boston simplemente se les acabaron las carreras cuando más las necesitaban, anotando apenas tres en los últimos tres partidos, luego de marcar 25 veces en los primeros tres desafíos tomando el comando en la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2-1.

La historia fue otra justo después de la paliza que le propinaron a los Astros el lunes en el Fenway Park de Boston, cuando los humillaron 12-3.

Los Astros parecían eliminados. Pero solo eso. Parecían.

Acabaron a batazos a los Red Sox ganando 9-2 el martes y 9-1 el miércoles, para rematar con una blanqueada 5-0 este viernes.

“Quiero felicitar a los Astros de Houston, al Sr. (Jim) Crane, Dusty (Baker) y al grupo por una serie increíble”, dijo el dirigente puertorriqueño de los Red Sox, Alex Cora, para abrir la conferencia de prensa posterior al partido, refiriéndose al dueño de los Astros y al veterano dirigente de 24 años de experiencia, quien todavía no ha ganado una Serie Mundial a pesar de tener un historial exitoso como mánager.

“La Liga Americana está bien representada en la Serie Mundial. Ese es un gran equipo. Tienen un gran programa. Están haciendo un trabajo sobresaliente y merecen estar en la Serie Mundial”, agregó Cora, quien precisamente estuvo con los Astros como coach de banco cuando ganaron el primer título de su historia en 2017 y quien perdió por primera vez una serie de playoffs como dirigente de los Red Sox.

/ El puertorriqueño saluda a José Siri. (Ramón “Tonito” Zayas)

La fanaticada de los Astros de Houston en el Minute Maid Park. Un fanático captura un bate que se le salió de las manos a un jugador de los Red Sox de Boston. (Ramón "Tonito" Zayas) (Ramón “Tonito” Zayas)

Carlos Correa reacciona tras hacer un "double play" en la séptima entrada. (Ramón "Tonito" Zayas) (Ramón “Tonito” Zayas)

Jugadores de los Red Sox de Boston (Ramón “Tonito” Zayas)

Correa reacciona tras recibir un pelotazo en la sexta entrada. Ramón "Tonito" Zayas) (Ramón “Tonito” Zayas)

Lanzador inicial de los Astros, Luis García. (Ramón “Tonito” Zayas)

Correa celebra luego de un "double play" en la séptima entrada. (Ramón "Tonito" Zayas) (Ramón “Tonito” Zayas)

Kyle Tucker conectó un jonrón que apuntó otras dos carreras y elevó la ventaja de Houston 5-0 en la octava entrada. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los Astros de Houston celebran su victoria, la que los lleva a la Serie Mundial. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los Astros de Houston reciben el trofeo de la Serie de la Liga Americana. (Ramón “Tonito” Zayas)

El equipo se confunde en un abrazo tras su triunfo. (Ramón “Tonito” Zayas)

Carlos Correa le da un beso al vientre de su esposa, quien está embarazada. (Ramón “Tonito” Zayas)

Cora habló también, por su puesto, del mensaje que le llevó a su equipo en el camerino tan pronto acabó la serie.

“Les dije lo orgulloso que estoy. Es un grupo asombroso. Es un grupo que siempre recordaremos. En la temporada muerta, tratar de reclutar jugadores y aceptar el concepto de que íbamos a ser buenos, fue difícil. Pero al final del día, hicimos un trabajo increíble para tener este grupo. No muchos equipos pueden decir que están en la Serie de Campeonato”, agregó Cora.

“Hicimos un trabajo increíble durante toda la temporada. Simplemente nos vencieron al final, pero cuando miramos hacia atrás y todo lo que pasamos, los pensamientos de este equipo al principio de la temporada, es simplemente increíble. Fue un gran año. Obviamente, muy decepcionados de no haber ganado esta serie, pero vamos a mirar atrás y vamos a estar muy orgullosos del grupo, la organización y todos los que llegaron a ser parte de esta operación a diario”.

Cuando se le pidió a Cora que analizara lo que pasó en la segunda parte de la serie, cuando el pitcheo de Houston dominó a su antojo a una ofensiva que no parecía tener control, Cora dio crédito a su compatriota, el receptor de los Astros, Martín “Machete” Maldonado.

Y no porque Maldonado se volviera loco dando palos por Houston. Al contrario. No fue hasta el sexto juego de la serie cuando vino a dar su primer hit. Pero reconoció la estupenda labor que hizo tras el plato llevando el pitcheo de los Astros, que estuvo errático en lo que respecta a los iniciadores.

Alex Cora reconoció el trabajo del receptor de los Astros, Martín Maldonado, en los últimos tres juegos de la serie. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Hicieron ajustes. Lo hicieron. Su receptor, es realmente bueno. Es realmente bueno. Lo hizo el año pasado. Lo ha hecho años anteriores. Se sale de su guión, y eso es algo muy impresionante. Él se sale del guión cuando siente que tiene que hacerlo. Y creo que fue a la mitad del cuarto juego; sentí que estaban cambiando y usaron las rectas en diferentes lugares. Sus derechos. Especialmente sus diestros. Y simplemente no pudimos sobreponernos a la recta. Se expandieron, obviamente, con los sliders. Siempre hacen eso. Pero sí creo que a la mitad de ese juego, no pudimos superar la recta, y es por eso que no anotamos carreras”.

Kike: “nos quedamos cortos”

Dos de los mejores bateadores que tuvo Boston en la serie fueron el patrullero central Kike Hernández y el tercera base dominicano Rafael Devers, pero también fueron dos de las víctimas del pitcheo de Houston en la segunda parte.

“Una vez que uno llega a este punto (de la temporada) la meta es ganar la Serie Mundial. Obviamente nos quedamos cortos. Pero fue tremenda corrida para nosotros este año. Desde el primer día del entrenamiento primaveral, las expectativas de todos los de afuera de nuestro camerino eran del segundo al último lugar en nuestra división. No estuvimos de acuerdo y creímos en nosotros. Llegamos a este punto y estuvimos a dos victorias de la Serie Mundial”, dijo Hernández fuera del camerino perdedor, donde ofreció una conferencia breve.

Poco antes, al salir del clubhouse hacia la guagua, Devers lucía tranquilo, con rostro de resignación, pero convencido de que utilizarán esta experiencia para venir con más deseo en 2022.

“A veces uno gana y el otro pierde. Salimos perdedores hoy. Vamos a prepararnos mejor para el año que viene. No nos gustó como pasaron los juegos. Pero qué se puede hacer”, dijo Devers.

“Cambió, cambió”, contestó a preguntas del virazón que dio el pitcheo de Houston después que Boston lo apabulló en los primeros tres partidos.

“Ellos también tienen buen equipo, y el pitcheo resultó muy positivo para ellos. Y no pudimos batear los últimos juegos, que fue lo que nos ayudó”.

Devers no quiso decir cuál fue el mensaje que les dio Cora en el camerino al finalizar el juego, pues dijo que es algo privado, pero sí dijo que les dio ánimo.

“Que a principio de año nadie creía en nosotros, y gracias a Dios llegamos hasta octubre”.