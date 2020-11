Los Red Sox de Boston y su dirigente Alex Cora reconocen que tienen un largo camino que recorrer en busca de una reindivicación tras una temporada de pesadilla en el 2020.

Cora sabe a dónde se dirige su equipo a corto y largo plazo y asegura tener identificado los factores que podrían llevar de vuelta a los Red Sox a la ruta ganadora.

Pero el estratega puertorriqueño admitió que la filosofía de la gerencia contempla ser una cautelosa e inteligente a la hora de invertir en la agencia libre por lo que no se espera grandes movidas para el 2021.

“Esa es la visión que tiene Chaim (Bloom) -presidente de operaciones del equipo- en cuanto a la organización en esta temporada muerta. Tratar de ser eficientes, ser oportunistas y poder hacer eso. ¿Cómo? No hay promesas que vamos a gastar como loco e ir por agentes libres. Vamos a ser inteligentes de la manera que se mueve el dinero. Eso suena bien”, dijo Cora el jueves en una conferencia de prensa virtual con medios puertorriqueños.

PUBLICIDAD

Cora, quien regresa a los Red Sox luego de cumplir una suspensión de un año impuesta por Major League Baseball (MLB) por el escándalo del robo de señales en el 2017 con los Astros de Houston, conversó con los periodistas sobre este y varios temas, dos días después de hacer lo propio con los medios de Estados Unidos.

“Lo hemos visto. De la manera que los Dodgers ganaron. Ellos tienen una superestrella (Mookie Betts), pero tienen muchos peloteros buenos. Muchos jugadores buenos hacen un equipo bueno. No creo que haga sentido gastar todo el dinero en una superestrella y limitarte con las reglas del juego y el ‘luxury tax’”, agregó refiriéndose al impuesto de lujo.

Los Red Sox, que registraron una pobre actuación en el 2020 al finalizar con marca de 24-36, tienen la sexta nómina más alta de las Mayores con $122.9 millones.

“Su meta es no decir 'ganamos un campeonato cada cinco años y después tener temporadas frustrantes al no jugar buen béisbol. El año pasado cuando estuve en el equipo eso fue lo que se habló. Obviamente fue una temporada diferente y atropellante. Vamos a ser bien oportunistas. Donde estamos ahora mismo en lo que a nómina se refiere, estamos en una buena posición. Él (Bloom) va a hacer lo que te dije en cuanto a profundidad se refiere en la temporada muerta. Yo confío en el proceso”.

En el 2019, Bloom, quien viene de la organización de los Rays de Tampa Bay, fue reclutado por la gerencia de los Red Sox precisamente para bajar nómina e invertir de forma más prudente el dinero.

PUBLICIDAD

Cora no quiso adelantar cómo será el comportamiento de la gerencia en cuanto a la firma de agentes libres más allá de reiterar que serán más inteligentes a la hora de negociar con alguno de estos peloteros.

“ Yo estoy en la disposición de lo que la organización necesite y lo que Chaim necesite. Si hay que coger el telefóno y hablar con agentes libres eso es lo que voy a hacer. Es cuestión que Chaim esté de acuerdo y quiere que lo haga. Eso fue algo que hablamos en el proceso ” Alex Cora / Mánager de los Red Sox

George Springer, D.J. LeMahieu, Nelson Cruz y Yadier Molina son algunos de los jugadores que incluye la lista de agentes libres.

De hecho, Springer es mencionado como una posible firma de los Red Sox.

A preguntas de uno de los periodistas, Cora admitió que estará a la disposición de Bloom para intervenir en el proceso de convencer a algunos de los agentes libres que interesen unirse a los Red Sox. “Yo estoy en la disposición de lo que la organización necesite y lo que Chaim necesite. Si hay que coger el telefóno y hablar con agentes libres eso es lo que voy a hacer. Es cuestión que Chaim esté de acuerdo y quiere que lo haga. Eso fue algo que hablamos en el proceso”, dijo.

“Si está de acuerdo y me dice llama a fulano de tal, le voy a vender el proyecto. A pesar de los resultados del año pasado siguen siendo los Medias Rojas de Boston. Hemos ganado cuatro campeonatos en este siglo y sigue siendo el Fenway Park hayan fanáticos o no. Tenemos muchas cosas buenas que vender y lo que podemos vender es la continuidad. Veremos a ver lo que sucede”.

Se rumora que George Springer es uno de los agentes libres que los Red Sox de Boston interesan firmar.

A jugar mejor béisbol

Por otro lado, Cora indicó que sentado desde la comodidad de su casa en Caguas durante el 2020 pudo ver desde otra perspectiva de los Red Sox.

PUBLICIDAD

De aquel equipo que dominó a la saciedad la temporada del 2018 hasta llevarse la Serie Mundial, pudo notar que además de haber perdido por cambios o por lesión algunos de sus jugadores, no jugó remotamente su mejor béisbol.

“Mi prioridad como dirigente ahora mismo es que como dirigente me den toda la información posible que he perdido en un año. Ya he tenido comunicación con la gran mayoría de los jugadores del roster 40. Algo que noté es que la velocidad del juego se les hizo difícil. Tampa, San Diego, los Dodgers son equipos atléticos y ellos fueron los equipos que dominaron. Los Red Sox no lucieron tan atléticos este año. Se vieron lentos a la defensa y corriendo las bases”.

“Eso es algo que debemos hacer. En el 2018 fuimos el equipo más atlético, agresivo en cuanto a correr las bases. Eso es una prioridad para mí. Vamos a quitar la temporada y dejar de compararnos con los demás equipos. Cuando tú los ves individualmente dices que es un grupo bastante sólido. Pero, ¿qué vamos a hacer alrededor de este grupo? Y ¿qué va a hacer ese grupo para ser mejor?”, continuó.

Rafael Devers conversó con su dirigente Alex Cora y describió como bochornosa la actuación suya y del equipo en el 2020.

Cora, quien guió a sus Red Sox a un récord de 108-54 en el 2018, indicó que ha tenido conversación con todos sus jugadores y le llamó la atención la forma en que Rafael Devers describió la actuación colectiva de la novena.

“La palabra que utilizó fue bochornosa. Yo voy a usar esa palabra para mi beneficio que ellos mismos dicen para empujarlos a ellos a llegar el nivel que queremos ¿Qué tenemos camino por recorrer?, claro eso todo el mundo lo sabe pero si nos enfocamos en las cosas que tenemos que hacer: jugar pelota limpia, mejor defensa, correr mejor las bases lo ponemos poquito a poco de esa manera y cosas grandes pueden pasar”.

PUBLICIDAD

Cora, quien ya se encuentra de regreso en la isla, reconoció el enorme reto que tiene por delante con una plantilla que ha perdido varias figuras importantes. “Mi meta es: vamos a jugar buen béisbol a diario. Si lo hacemos poco a poco los resultados van a llegar. Estoy preparado para el reto y sé donde estamos como organización y tengo una idea dónde vamos a estar a corto y a largo plazo. Eso me da más ganas de seguir preparándome. De hecho ya empecé a trabajar”.