Naguabo - El lanzador de los Cangrejeros de Santurce, Alexis Omar Díaz, entiende que su equipo está mejor preparado para encarar este domingo el tercer juego de la serie semifinal ante los Criollos de Caguas, luego del maratónico partido del sábado que duró 17 entradas.

“Nosotros tenemos lanzadores que no hemos usado mucho y que están disponibles para hoy, y en el bullpen quedaron bastantes lanzadores. Esa es la ventaja que tenemos para hoy sobre el equipo de Caguas, que ellos usaron más que nosotros. Estamos listos para hoy”, señaló el jugador durante una actividad que realizó junto a su hermano, el cerrador de los Mets de Nueva York, Edwin “Sugar” Díaz, en el barrio Daguao, de Naguabo.

Alexis y Edwin, en unión a otros familiares, repartieron bultos y materiales escolares a los niños y niñas de la comunidad donde se criaron los deportistas.

Durante el partido del sábado, los Cangrejeros usaron nueve lanzadores, mientras los Criollos se fueron con 10. Los Cangrejeros y Criollos se medirán este domingo a partir de las 7:10 p.m. en el estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas. La serie está 1-1.

El lanzador que pertenece a la organización de los Reds de Cincinnati reconoció que el encuentro de seis horas y 11 minutos y que cerró 1-0 a favor de los Cangrejeros fue agotador para ambas franquicias. Igualmente, dijo que el apagón que detuvo el juego unos dos minutos, les dio un respiro.

“Fue un juego largo, con mucho cansancio, pero a la misma vez fue emocionante porque no se sabía que iba a pasar. Tuvimos muchas oportunidades de anotar carreras, no se pudo, pero seguimos ahí. Caguas, en un momento, amenazó con hombre en tercera con un out. Sacamos el ‘inning’. Gracias a Dios, en la entrada número 17, logramos la victoria”, compartió Alexis.

“El apagón fue lo mejor porque nos tiramos al piso a descansar un momento porque estábamos cansados. Nos levantamos y seguimos compitiendo”, agregó al atleta que vaticinó que hoy harían “bastantes carreras”.