Nota del editor: Segundo de dos análisis sobre las divisiones de las Grandes Ligas de cara a la temporada 2020 que arranca este jueves.

La Liga Nacional de las Grandes Ligas, fundada en el 1876, abrirá una nueva era a partir de mañana en la jornada inaugural.

No se trata de la acortada temporada de 60 partidos debido a la pandemia causada por el coronavirus, que atrasó el inicio de la campaña 2020 por cuatro meses. Por primera vez en sus 144 años de existencia, fuera de los encuentros interligas como visitantes en la Liga Americana, un bateador designado reemplazará al pitcher en la caja de bateo.

La forzada introducción del puesto en la Nacional, ponderada por años en las Mayores, podría dar cierta ventaja a las novenas con un bateador de poder extra en la alineación, algo que quizás necesitarán los Nationals de Washington en el inicio de la defensa de su campeonato de la Serie Mundial.

La escuadra dirigida por el piloto de raíces boricuas, Dave Martínez, debe arrancar con el pie en el acelerador y no repetir el mediocre inicio del año pasado. Los Nationals registraron marca de 19-31 en los primeros 50 juegos antes de tomar la segunda parte del torneo de 162 desafíos para remontar y ganar el comodín de la postemporada, catapultándose al conquistar el Clásico de Otoño, el primer cetro de la franquicia que migró en 2005 desde Montreal.

Nuevamente será un reto mayor para los Nationals, esta vez, sin el estelar Anthony Rendón, en la división (Este) más competitiva de la Nacional, junto a los Braves, Phillies y Mets.

De los cuatro equipos, Atlanta presenta la plantilla más sólida y acoplada ante el crecimiento de los jugadores ascendidos del sistema de liga menor liderados por la sensación juvenil Ronald Acuña Jr.

Lo mismo se puede decir en la Central cuando los Cardinals, Brewers y Cubs enfrenten a unos mejorados Reds, quienes decidieron gastar bastante dinero durante la temporada muerta con varias adquisiciones de impacto en la búsqueda de llegar a los playoffs por primera vez desde el 2013.

A sus 38 años, el receptor estelar puertorriqueño Yadier Molina entra a las postrimerías de su carrera con el gran anhelo de ganar su tercera Serie Mundial con San Luis. El año pasado estuvieron cerca, pero fueron barridos por los Nationals en la Serie de Campeonato.

La estrella boricua Javier Báez, por su parte, intentará eliminar el mal sabor en Chicago por quedarse fuera de la postemporada en 2019 en medio de negociaciones por extender su contrato con la novena.

En el Oeste, los Dodgers buscan extender su hegemonía en la división y deben lograrlo sin mayores inconvenientes. Incluso, los Dodgers, con la adquisición del estelar jardinero Mookie Betts, presentan altas opciones de destronar al campeón Washington.

Debido al coronavirus, la Nacional es la liga con más jugadores —un total de 10 hasta la fecha— que decidieron optar no jugar esta campaña ante el temor de contraer el virus y afectar a sus familiares.

Estos son David Price (Dodgers), Ryan Zimmerman y Joe Ross (Nationals), Mike Leake (Diamondbacks), Ian Desmond (Rockies), Félix Hernández y Nick Markakis (Braves), Buster Posey y Tyson Ross (Giants) y Jordan Hick (Cardinals)

A continuación, un análisis de las tres divisiones.

El laureado derecho Max Scherzer lidera la envidiable rotación de los campeones defensores Nationals. (Alex Brandon)

TAL Y COMO SUCEDIÓ EN 2019, el dirigente de los Nationals de Washington, Dave Martínez, apostará todo a su excepcional rotación de lanzadores integrada por Max Scherzer, tres veces ganador del premio Cy Young y abridor del partido inaugural mañana contra los Yankees de Nueva York; Stephen Strasburg, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial y con marca de 5-0 en la pasada postemporada; el zurdo Patrick Corbin; y el veterano Aníbal Sánchez. El quinto puesto está vacante ya que el derecho Joe Ross se dio de baja por temor al coronavirus. El bullpen, el peor de las Mayores en la temporada pasada, recibió la inyección del relevista de los Astros de Houston, Will Harris.

La alineación presenta la ausencia del antesalista y finalista al premio de Jugador Más Valioso Anthony Rendón (.319, 34 jonrones y 136 carreras impulsadas) , quien se mudó a Los Ángeles al pactar con los Angels, y del veterano Ryan Zimmerman, también fuera pero por temor al COVID-19. El dominicano Juan Soto y los nuevos Eric Thames y Starlin Castro cargarán la ofensiva. Howie Kendrick, el inesperado héroe de la postemporada, debe ayudar como bateador designado.

Si Washington no inicia como terminó en octubre, la división volverá a ser de los Braves, encabezados por Acuña Jr. y con la ayuda de Freddie Freeman (recuperado de COVID-19), Ozzie Albies y el nuevo integrante Marcell Ozuna.

El veterano jardinero Nick Markakis optó por no participar y su reemplazo Yasiel Puig no duró mucho tras dar positivo a coronavirus. Para llenar el hueco, los Braves contrataron a Matt Adams, quien dio 20 jonrones con Washington en 2019. Otra notable baja fue la de Josh Donaldson, dejando vacante la antesala que Austin Riley y el panameño Johan Camargo podrán alternarse. Atlanta cuenta con sólidos brazos en Mike Soroka, Max Fried, Mike Foltynewicz, Sean Newcomb y el veterano Cole Hamels, algo que no pueden decir los Phillies, quienes entran a su segundo año con Bryce Haper y su contrato de $300 millones.

Sin una temporada ganadora desde 2011, esperan mejorías de Aaron Nola, Zack Wheeler y Jake Arrieta en la loma, bajo la tutela del nuevo piloto Joe Girardi. El expiloto tendrá a un recuperado Andrew McCutchen y a su expupilo de los Yankees, Didi Gregorius.

En Nueva York, los Mets dejaron la novena en las manos del piloto Luis Rojas, el mánager más joven en las Mayores, tras la controversial salida del boricua Carlos Beltrán, perseguido por el escándalo de robo de señales durante su último año como jugador de los Astros de Houston. El equipo, que quiere ser comprado por Alex Rodríguez y Jennifer López, espera por un repunte del taponero puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz —tras un pobre desempeño en 2019— y cuenta con un bullpen que busca recuperar respeto con los brazos de Seth Lugo, Jeurys Familia y Dellin Betances.

El as Noah Syndergaard estará fuera por cirugía Tommy John, por lo que Marcus Stroman, Steven Matz, y las firmas en la agencia libre de Rick Porcello y Michael Wacha deben ayudar al ganador de Cy Young consecutivos, Jacob deGrom, a sembrar terror en la división. En la ofensiva , entusiasma el regreso del cubano Yoenis Céspedes como bateador designado luego de un año fuera por lesiones para acompa ñar al inicialista Pete Alonso, Novato del Año 2019. A sus 37 años, Robinson Canó es la figura veterana y los Mets necesitan una mejor aportación de él con el madero. Los Mets pueden dar la sorpresa e imitar a los Nationals para colarse en la postemporada por primera vez en cuatro años con el talento disponible en una corta campaña.

Los Marlins, por su parte, seguirán en el lento proceso de reconstrucción. Miami registra arranques de 4-15 en 2018 y 5-17 en 2019. El puertorriqueño Isan Díaz será el segunda base.

El receptor boricua Yadier Molina entra a su última año de contrato con los Cardinales.

División Central: Los Reds lucen mejorados en papel

LA MIRADA EN ESTA DIVISIÓN estará puesta sobre los Reds tras una activa temporada muerta. Cincinnati movió las fichas (una inversión de $165 millones por cinco jugadores) para reforzar la ofensiva con Mike Moustakas, Nick Castellanos y Shogo Akiyama, además de sumar al abridor zurdo Wade Miley y al relevista Pedro Strop. ¿Suficiente para frenar una cadena de campañas perdedoras y capturar la división? Pues, en el papel, los Reds lucen muy bien, especialmente, por su rotación de abridores. Tienen sólidos brazos en Sonny Gray, Luis Castillo y Trevor Bauer. Es una de las mejores rotaciones de todas las Mayores. Castillo, por ejemplo, estuvo dominante con 226 ponches en 190.2 entradas al recopilar marca de 15-8.

Y la alineación se proyecta fuerte con Joey Votto, Eugenio Suárez y las adiciones de Moustakas, Castellanos y Akiyama. Suárez viene de una temporada sensacional con 49 jonrones y 103 carreras remolcadas. Votto necesita mejorar el desempeño de la pasada campaña. Cincinnati, ciertamente, deberá mejorar la actuación del pasado año al ocupar la cuarta posición con 75-87. Tiene el potencial de ganar la división o uno de los dos comodines de la Nacional.

Los Cardinals, por su lado, dominaron la división en 2019 con marca de 91-71. Con el boricua Yadier Molina detrás de la receptoría, San Luis repite un elenco muy parecido al de la pasada temporada y es apoyado por una de las mejores rotaciones de la liga compuesta por Jake Flaherty, Dakota Hudson, Miles Mikolas y Adam Wainwright.

Tendrán un vacío que llenar en la alineación tras la partida del dominicano Marcell Ozuna, quien firmó como agente libre con los Braves de Atlanta. Matt Carpenter, Kolten Wong, Paul Dejong, Paul Goldschmidt y Molina encabezan la alineación de la novena. Molina, en su caso, irá al último año de su contrato con los Cardinals. San Luis dependerá de su cuerpo abridor para volver a los playoffs.

Por su parte, los Brewers, quienes fueron líderes de la división tras los primeros 60 juegos en las últimas dos temporadas, buscarán entrar a la postemporada por tercer año seguido de la mano del estelar jardinero Christian Yelich. La misión este año, sin embargo, tendrá complicaciones tras perder al receptor Yasmani Grandal, además de Moustakas, Thames y Travis Shaw. Igual que los Reds y Cardinals, el éxito estará determinado por su pitcheo. Proyecta una rotación de sin grandes nombres como Brandon Woodruff, Adrian Houser, Corbin Burnes y Johs Lindblom. El año pasado, la efectividad colectiva fue de 4.40, décimos en la Nacional. Terminaron segundos en juegos salvados gracias en parte al taponero Josh Hader con 37 salvamentos. Al bullpen entran Corey Knebel y Bobby Wahl, sin ver acción en 2019 por lesiones. Alex Claudio repite con ellos.

En Chicago, los Cubs regresarían el entusiasmo al norte de la ciudad con una temporada corta luego de quedarse fuera de la postemporada por primera vez desde 2014. Con un nuevo dirigente (David Ross), el tridente de Javier Báez, Anthony Rizzo y Kris Bryant podría disfrazar las deficiencias del pitcheo, que perdió a Cole Hamels, Derek Holland y Pedro Strop. El japonés Yu Darvish todavía no se ha encontrado en Chicago (6-8 y efectividad 3.98 en 2019) y el cerrador Craig Kimbrel (0-4 y efectividad de 6.53) tuvo un estreno para el olvido. Para colmo, el zurdo José Quintana tuvo que operarse el pulgar izquierdo por un accidente en el hogar y un buen desempeño está en duda para el inicio de la temporada. En la ofensiva, el boricua Víctor Caratini podría ayudar como bateador designado. La integración de esta posición en la Nacional también le dará más turnos a Kyle Schwarber.

En Pittsburgh, los Pirates se encuentran en medio de una reconstrucción después de un desplome de 25-48 en la segunda parte de la pasada temporada. El abridor estelar Chris Archer tiene mucho terreno por recuperar tras registrar una ERA de 5.08. Llaman la atención los novatos Bryan Reynolds y Kevin Newman, más Josh Bell, quien dio 37 cuadrangulares en 2019.

Los Dodgers esperan que Mookie Betts sea la pieza clave para que el equipo regrese a la Serie Mundial. (Ross D. Franklin)

Muy superiores los Dodgers

EL 2020 ES TODO O NADA para los Dodgers. Los Ángeles apunta a ganar el banderín de la división por octava vez consecutiva, luego de repetir el año pasado con una ventaja de 21 juegos sobre Arizona y una marca histórica de la franquicia con 106 victorias. No obstante, los Dodgers no han sido capaces de ganar la Serie Mundial en varias décadas, La última vez que lo hicieron fue en 1988. En la pasada temporada fallaron en su objetivo de llegar al Clásico de Otoño por tercer año seguido, luego de perder ante Houston y Boston en 2017 y 2018, respectivamente.

Para este año, los Dodgers hicieron uno de los movimientos más importantes en la temporada muerta al adquirir al jardinero Mookie Betts y al lanzador David Price desde Boston. Pero el gran ausente será el zurdo Price, quien optó por no jugar para proteger a su familia de un posible contagio de COVID-19. Sí estará Betts, quien fue el Jugador Más Valioso (JMV) de la Liga Americana en 2018 y quien reforzará la alineación de los Dodgers al acompañar al vigente JMV de la Nacional, Cody Bellinger. La poderosa alineación de los Dodgers, líderes en jonrones en el Viejo Circuito en 2019, también cuenta con Max Muncy, Justin Turner y Corey Seager, más los versátiles Chris Taylor y el boricua Kike Hernández. AJ Pollock perfila como el bateador designado.

La mayor interrogante será el bullpen, que botó la segunda mayor cantidad de salvamentos en la Nacional con 29. El taponero Kenley Jansen viene de un desempeño irregular en 2019 y, para colmo, padeció de coronavirus. Para establecer orden en el bullpen, los Dodgers contrataron a Blake Treinen, quien brilló con Oakland en 2018, pero estuvo diezmado por lesiones el año pasado. El zurdo Clayton Kershaw y Walker Buehler encabezan la rotación del equipo. Los Dodgers son una línea para repetir en la división.

Los Diamondbacks, en tanto, perseguirán a los Dodgers apostando a la firma del zurdo Madison Bumgarner, además de tener en la alineación a cinco peloteros que conectaron al menos 20 jonrones la campaña pasada. Los Giants de San Francisco intentarán sobrevivir sin el cátcher estrella Buster Posey (fuera para evitar el coronavirus) y con un nuevo piloto en la figura de Gabe Kapler, tras el retiro de Bruce Bochy. Johnny Cueto es el principal brazo en la rotación, luego de una breve aparición en 2019 con apenas 16 entradas.

Colorado, por su parte, enfrenta un inicio ‘rocoso’ debido al descontento del jugador franquicia Nolan Arenado por la inactividad de la gerencia en la temporada muerta, más el positivo a coronavirus del estelar jardinero Charlie Blackmon y la ausencia de Ian Desmond debido al COVID-19.

Mientras, los Padres, que no han tenido una campaña ganadora desde 2010, confían en el despertar de Manny Machado y en la mejoría del juvenil Fernando Tatis Jr., Son dirigidos este año por el debutante Jayce Tingler, el segundo más joven en las Mayores. Tommy Pham, Wil Myers y Eric Hosmer deberán ayudar en la ofensiva para que los Padres salgan del sótano esta campaña.