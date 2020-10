La debutante novena RA12 se mantiene en el proceso de buscar un reemplazo para el puesto en la dirección que quedó vacante con la indisponibilidad, por motivos de salud, de Alex Cintrón.

Pero en los pasados días trascendió que el exjugador del cuadro Andy González se perfila como el principal candidato para asumir la dirección la franquicia que será administrada por Roberto Alomar.

González, un extorpedero que jugó tres temporadas en las Grandes Ligas, dirigió a partir de diciembre del 2019 a los Criollos de Caguas luego del despido de Luis Matos en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

La semana pasada Cintrón le indicó a El Nuevo Día que no estaría trabajando con RA12 en el venidero torneo invernal por recomendaciones médicas.

Cintrón, quien se desempeña como instructor de bateo de los Astros de Houston, se comunicó con Alomar para informarle sobre su indisponibilidad para trabajar durante el invierno.

Cintrón padece de fibrilación auricular, un tipo de arritmia causada por un problema en el sistema eléctrico del corazón. También padece de baja presión sanguínea.

Sus médicos prefieren que el yabucoeño permanezca en los Estados Unidos cumpliendo con un tratamiento ante la posibilidad de que tenga que someterse a un cateterismo.

“Me senté con el doctor. Me dijo que había una posibilidad pequeña de hacerme un cateterismo y me recomendó no ir a Puerto Rico y que me quedara en mi casa descansando y manteniéndome en chequeos. Tengo que hacerlo semanalmente para velar mi salud. Por eso, por motivo de mi salud y como está esto del COVID-19, y por ser de alto riesgo, me voy a quedar en mi casa”.

Cintrón, quien dirigió de forma exitosa a los Gigantes de Carolina en las pasadas dos temporadas, dejó las puertas abiertas con RA12, una franquicia que se nutrirá de jugadores jóvenes que nunca han tenido la oportunidad en el béisbol invernal.

En el proyecto de Alomar también tomarán parte su padre Santos (gerente) y su hermano Sandy. Ricky Bones será el entrenador de lanzadores.

La temporada está señalada para comenzar el 1 de dicciembre con la participación de siete equipos.