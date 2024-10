“Siempre soñé jugar una Serie Mundial en el Yankee Stadium”: Arropado con la bandera boricua Kike Hernández celebra su segundo título con los Dodgers

Enrique “Kike” Hernández no aguantó las ganas de agarrar el trofeo de campeonato de la Serie Mundial a la conclusión del quinto juego en el Yankee Stadium.

“Pasamos por mucho, pero no nos importó mucho lo que decía nadie. No nos importó nada de lo que la gente pensaba, de lo que la gente creía. Solamente nosotros creíamos en nosotros mismos y en lo que había en esas paredes. Mano, y qué trabajo colectivo. Del 1 al 40 se tuvo que hacer y necesitábamos a cada uno de esos hombres. Los que no terminaron el año con nosotros, también. Fueron parte clave para estar nosotros en esta situación ahora mismo”, reconoció Hernández en entrevista con ESPN en español.