OAKLAND, California.- Los dugouts se vaciaron durante la victoria de Oakland por 7-2 sobre los Astros el domingo, y los ánimos por fin se enfurecieron entre los rivales del Oeste de la Liga Americana meses después de que el lanzador de los Athletics Mike Fiers sacara a la luz el escándalo de robo de señales de Houston.

La novena victoria consecutiva de los Athletics se vio ensombrecida por lo que estalló en la séptima entrada. Ramón Laureano, de Oakland, fue golpeado por un lanzamiento por tercera vez en la serie de tres juegos, esta vez por Humberto Castellanos con un out en el séptimo.

Laureano comenzó a intercambiar palabras con un animado Alex Cintrón, entrenador de bateo de los Astros. Luego, Laureano salió de la primera base, tiró su casco de bateo y comenzó a correr hacia Cintrón. El receptor de los Astros Dustin Garneau derrumbó a Laureano antes de que el jardinero de los Athletics llegara a Cintrón, y se produjo una escena salvaje. Los jugadores salieron corriendo de ambos dugouts para unirse a la refriega.

Los jugadores de los Athletics y los Astros que estaban sentados en las gradas, observando los protocolos de distanciamiento social de COVID-19, también se apresuraron al campo. Laureano fue expulsado por el árbitro del home, Ted Barrett, y se podía escuchar fácilmente al equipo de árbitros gritando a los jugadores “¡Regresen al dugout!”.

Los bateadores de Oakland fueron golpeados cinco veces durante la serie, pero ningún bateador de Houston fue derribado. El receptor de los Athletics Austin Allen también fue expulsado y el manager de los Astros, Dusty Baker, fue expulsado media entrada antes.

Houston perdió su quinto juego consecutivo.

El ex jugador de los Astros, Fiers, no lanzó esta serie. Hizo público en The Athletic en noviembre la detallada estafa de robo de señales de Houston. Los Astros han ganado las últimas tres coronas de división, una Serie Mundial en 2017 y un banderín de la Liga Americana el año pasado.