En el ámbito deportivo es prácticamente imposible que un fanático de los Capitanes de Arecibo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) se identifique con el equipo rival de los Piratas de Quebradillas.

Pero si se trata de otro deporte, y otra ciudad como Pittsburgh en el estado de Pensilvania, hay arecibeños que no tendrían problemas con identificarse con los Pirates del Béisbol de Grandes Ligas.

“Lucas va a ser Pirata, pero de Pittsburgh, no de Quebradillas”, aclaró riendo vía telefónica, Gilberto Miranda, quien se comunicó con El Nuevo Día para contar la historia del alumbramiento prematuro de su esposa Fabiola Ríos la pasada semana en esa ciudad, a la que viajaron desde Puerto Rico para ser parte de las actividades del fin de semana en torno al Día de Roberto Clemente.

“Nosotros habíamos planificado este viaje antes de quedar ella embarazada. Ya tenía siete meses cuando vinimos para acá. La doctora le dio el visto bueno, porque la barriga de ella había sido normal y no había tenido complicaciones ni nada. Llegamos el día 14 (jueves pasado) por la mañana”, contó Miranda.

Y Lucas Xavier, cuando nadie lo esperaba, decidió salir antes de tiempo alterando todos los planes para el fin de semana, pero trayendo de paso alegría al núcleo familiar, que además de Gilberto y Fabiola, incluyó en el viaje a Pittsburgh a los padres de Fabiola, de 33 años.

“Yo me antojé de ir al juego de los Nationals (Washington) el jueves, porque los hot dogs estaban a peso”, agregó riendo Gilberto, de 36 años, y padre primerizo. “Y en la tercera entrada me llama mi esposa desde el hotel, diciéndome ‘no me siento bien’. Llegué al hotel y ella estaba pálida. Hasta pensé coger un Uber, pero a última hora tuvimos que llamar una ambulancia. La llevamos al UPMC Magee Women’s Hospital. Y literalmente, llegamos a la sala de emergencias, la vieron, le dijeron que estaba ya para parir, la enviaron a un cuarto, y ya a los 15 minutos nació Lucas”.

Gilberto Miranda se dio una escapada al estadio aprovechando la cercanía con el hospital y que sus suegros también viajaron con ellos. (suministradas)

“Yo decía, y pensar que hace una hora estaba comiéndome un hot dog a peso”, agregó a carjadadas.

Miranda dijo que su bebé nació bien de salud, pero que al ser prematuro deberá permanecer por un mes o más en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (NICU, por sus siglas en inglés). Para su fortuna, tiene dos meses de licencia por paternidad que le conceden en su empleo en el Banco Popular, por lo que estima que para cuando lo den de alta, podrá viajar con la familia a Puerto Rico.

“Un dato curioso es que mi esposa cumple el 15 de septiembre. Este viaje era para celebrar todo, el Día de Roberto Clemente en Grandes Ligas y el cumpleaños de ella. Ahora celebraremos dos cumpleaños corridos. Eso me conviene, porque le celebramos el cumpleaños a Lucas, y si nos sobra bizcocho, le celebramos el cumpleaños a mi esposa al otro día”, continuó Miranda, quien ha tomado de buen ánimo el imprevisto.

Miranda contó que aunque los médicos en Pittsburgh les indicaron que naturalmente el vuelo en avión pudo influir en que el parto se adelantara, descartan que haya sido lo que lo provocó como tal. Al parecer, Fabiola llevaba varios días dilatando paulatinamente, pero al ser primeriza, no se percató, según le comentaron los médicos.

De hecho, según Miranda, ella llegó al hospital con 10 centímetros de dilatación, es decir, bastante adelantada en el proceso previo al parto.

Miranda también rió cuando se le preguntó si consideró ponerle Roberto a su hijo, aunque fuera como segundo nombre.

“Yo lo sugerí... Lucas Roberto... Pero me dijeron ‘no hay break’. Es muy bonito que estamos aquí por Roberto (Clemente) pero me dijeron ‘nope’”.