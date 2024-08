Béisbol invernal: Martín “Machete” Maldonado se unirá a los Indios a mediados de diciembre

“Yo he estado en comunicación con Martín desde hace un mes y me dio su palabra que desde diciembre 15 estaría jugando con nosotros, ya que en noviembre tiene unos compromisos personales y familiares” , dijo Otero en un comunicado de prensa.

Maldonado, que no ve acción en la LBPRC desde la temporada 2016-2017, cuenta con 14 años de experiencia en las Grandes Ligas.

“Él nunca ha dicho que él va a jugar en Dominicana y no en Puerto Rico, él me dio su palabra y compromiso, simplemente no lo habíamos anunciado porque estaba a la espera de un contrato en las Grandes Ligas. Él siempre hizo lo correcto en pedir permiso para jugar en Dominicana en octubre y luego en diciembre unirse a los Indios”, escribió el gerente general.