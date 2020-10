A pesar de que Yadier Molina está dispuesto a probar las aguas como agente libre por primera vez como pelotero de las Grandes Ligas, no cierra las puertas a permanecer en San Luis, para así culminar su carrera con el único uniforme que ha vestido.

Molina ha estado con los Cardinals durante las pasadas 17 temporadas y sigue siendo uno de los peloteros predilectos en la ciudad de San Luis. Al igual que el lanzador Adam Wainwright, Molina podría abandonar la franquicia.

Pero según dijo Bengie Molina, hermano mayor de Yadier y exjugador de las Mayores, durante una entrevista concedida a una estación radial en San Luis, los Cardinals son la primera opción del receptor.

“Yadier no quiere irse para otro lugar, pero tampoco le teme ser un agente libre. Hay equipos que morirían por tener a un líder como Yadier”, dijo Bengie Molina. “Uno no quiero verlo irse, pero llegará el momento en que se percata que es un negocio no importa quién sea”.

De hecho, se especula que Wainwright podría seguir el camino que tome Molina.

“Esos dos están mirando pasar los últimos dos años de sus carreras en un lugar”, sostuvo el mayor de los Molina en KMOX. “Han demostrado que son valiosos para el equipo dentro del terreno y todo lo que le traen al club fuera de las líneas es más imporante”.