El lanzador puertorriqueño de los Mets de Nueva, York Edwin “Sugar” Díaz, sigue avanzando en la rehabilitación de la rodilla derecha al recibir el visto bueno para comenzar a soltar el brazo la semana entrante, al tiempo que aumentan las posibilidades de que esté lanzando esta temporada.

La información fue ofrecida a El Nuevo Día por el agente del estelar taponero, Edwin Rodríguez Rodríguez.

“Se supone que la semana que viene es que comienza a soltar el brazo en el parque (Citi Field de Nueva York). Todavía para lanzar (ante bateadores) le falta como un mes más”, dijo Rodríguez.

“Está haciendo gimnasio completo, trabajando con las piernas, brazos... con todo. También está corriendo bicicleta. Está en agenda entonces para la semana que viene soltar brazo”, añadió el también agente de los peloteros boricuas Jorge López, Kike Hernández y el hermano de Edwin, Alexis Díaz.

Díaz fue operado de la rodilla derecha el pasado 16 de marzo, un día después de sufrir un rotura en el tendón patelar en medio de la celebración de la victoria de Puerto Rico ante República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol en Miami.

El hecho de que pueda soltar el brazo a dos meses y medio de la cirugía es una buena noticia para la organización de los Mets de Nueva York. Y da esperanza de que el naguabeño, de 29 años y Relevista del Año en 2022 en la Liga Nacional, puede volver al montículo a principios de septiembre, entrando al último mes de la fase regular.

“Hay posibilidades de que eso pueda pasar. Como va adelantado, hay posibilidades de que este año pueda volver al montículo. Si el equipo está en pelea (por entrar a la postemporada), puede estar entrando como refuerzo”, apuntó Rodríguez.

“Gracias a Dios, va superbién. Se siente fuerte, fortaleciendo sus músculos. No utiliza ningún soporte para caminar. Solo se lo pone cuando va al gimnasio por prevención. Está haciendo todo normal, como si no tuviera nada”, agregó.

Aunque hay posibilidades de un posible retorno en el último mes de la temporada regular, los Mets no tendrán prisa con el boricua, firmado en la agencia libre el año pasado por cinco años y $102 millones, dijo su agente.

“No va a regresar antes de tiempo. Va a regresar cuando él y el equipo se sientan 100% seguros. Firmó por cinco años. No se van a correr el riesgo de ajorarlo. Más ahora que (David) Robertson está tirando bien. No es que estén desesperados en esa posición”, señaló Rodríguez.

Robertson, veterano derecho de 38 años, suma 10 rescates, con solo un salvamento desperdiciado, para efectividad de 1.48 en 24.1 entradas.

Mientras, el relevista boricua conversó con el portal The Athletic y habló de la posibilidad de lanzar esta campaña.

“Si todo sigue como va, tengo la oportunidad de lanzar”, dijo Díaz a este medio deportivo. “Los entrenadores y los médicos decidirán, pero me siento muy bien. Vamos a ver lo que viene para nosotros”.

Los Mets juegan para marca de 30-27 en la División Este de la Liga Nacional, a 3.5 partidos de los líderes Braves de Atlanta.