Vimael Machín, uno de los mejores bateadores en la actualidad de la pelota invernal boricua, aún no renuncia a un regreso a las Grandes Ligas.

Este año, el talentoso jugador de cuadro se vio fuera de la pelota organizada. Consiguió trabajo en la liga mexicana con los Mariachis de Guadalajara, donde brilló con el madero al promediar de bateo de .336.

En una nueva temporada con los Criollos de Caguas, Machín - de 30 años- se mantuvo caliente en la ofensiva, en batalla por ganar el título de bateo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC). Finalizó con .297, detrás de Bryan Torres con .299 y Brian Rey con .331.

Su desempeño tanto en tierra azteca, como en su casa en la isla, tienen confiado a Machín de que una nueva oportunidad surgirá para volver a las Grandes Ligas.

“Honestamente, lo que tengo hasta ahora es México pero se me han acercado par de equipos (de MLB)”, compartió Machín a El Nuevo Día.

“Me han dicho que esté listo, que sea paciente. No me estoy desesperando. Si algo he aprendido, es no desesperarme y dejar las cosas en las manos de Dios, que es quien controla todo”, añadió.

Machín fue dejado en libertad el pasado junio por los Phillies de Filadelfia. Anteriormente, militó desde 2019 a 2022 con los Athletics de Oakland, novena con la cual se dio su “primer café” en las Mayores en 2021 con 26 años.

Vimael Machín con Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol. (Carlos Giusti/Staff)

Con Oakland, jugó en 112 partidos para promedio de .220 con 66 hits, un cuadrangular y 13 carreras remolcadas. Fue selección de ronda número 29 en el sorteo de 2011 de MLB por los Padres de San Diego.

Machín puede volver este año a los Mariachis. Sin embargo, le dejó saber a la novena que, si recibe una oferta en Estados Unidos, la tomará.

“No es por guille ni nada, siento y sé que yo puedo dar lo mío todavía en el béisbol organizado. Hice México como plan B. Honestamente, no tenía nada cuando me fui de Filadelfia ya que todos los equipos estaban llenos, muchos veteranos en los complejos esperando oportunidad. No me llegó a mí”, expresó Machín, quien representó a Puerto Rico el pasado marzo en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Para seguir activo y haciendo lo que amo, me fui para México. Pero este año, México es plan B y se lo dejo a las manos de Dios lo que aparezca. Si algo me propuse, es ser lo más consistente que pueda en todos los aspectos del juego. Gracias a Dios, me fue bien este año en la invernal y seguimos esperando a que aparezca algo”, agregó.

Los Criollos empataron el sábado la final de la LBPRC a una victoria por bando al imponerse 13-4 contra los Gigantes de Carolina.