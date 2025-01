“No puedes navegar en el pasado”: Carlos Beltrán pasa la página tras diferencias en el pasado Clásico Mundial de Béisbol con José Quiles

El nombre de Beltrán salió a relucir y no de la mejor manera para la pasada edición en 2023. En medio de la controversia suscitada por la renuncia del entonces gerente general del Equipo Nacional, Eduardo Pérez, por desacuerdos con la FBPR, trascendió que el presidente Quiles no deseaba en el cuerpo ténico ni a Beltrán ni a otros dos exgrandesligas: Carlos Delgado y Carlos Baerga.

“Tuve la oportunidad de hablar con Quiles y hablamos del equipo, de lo que él piensa, de lo que yo pensaba. Creo que lo más importante de todo es que en la vida, no puedes navegar en el pasado. Tienes que enfocarte en el presente. Al final del día, esto no se trata ni de mí, no se trata de él, ni se trata de ningún coach, ni de nadie. Se trata de cómo hacemos nuestro trabajo para que esos jugadores participen y tengamos la mejor representación posible”, dijo Beltrán a preguntas de El Nuevo Día tras la conferencia.