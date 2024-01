El expelotero puertorriqueño Carlos Beltrán reconoció el domingo estar al tanto de su ascenso en las votaciones rumbo al Salón de la Fama del Béisbol, en Cooperstown, a tres semanas de que se revelen los nuevos inmortales de la Clase 2024.

Beltrán, quien está en su segundo año de elegibilidad, tuvo el domingo la distinción de lanzar la primera bola previo al quinto choque entre los Cangrejeros de Santurce y los Criollos de Caguas, en la Semifinal A de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), disputado en el Estadio Hiram Bithorn.

“Esta mañana (domingo), Jessica (su esposa) me dejó saber un porcentaje. No sé... Que también se han hecho públicas más de un 30% (32.6%) de las boletas. Estoy tranquilo, esto es algo que no puedes perder la fe y la esperanza. Si me va a tocar, me va a tocar”, expresó Beltrán en un aparte con la prensa.

El manatieño, nueve veces seleccionado al Juego de Estrellas de Grandes Ligas, registra un 66.4% entre 118 papelas públicas y otras siete anónimas. El año pasado, en su primer turno al bate, tuvo 46.5%.

Arriba de él, figuran el dominicano Adrián Beltré (98.4%-primer año), así como Todd Helton (82.4%-sexto año), Joe Mauer (81.6%-primer año), Gary Sheffield (76%-décimo año) y Andruw Jones (67.2%-séptimo año).

“Ellos, los periodistas, deciden a quién darle su voto. Yo estoy tranquilo. Honestamente, vuelvo y digo: estoy feliz de haberme mudado a Puerto Rico con mi familia y estar activo con mi academia de béisbol (Carlos Beltrán Baseball Academy)”, agregó.

“Estar relacionado al Salón de la Fama es un privilegio. Pero al final de todo, esto es algo más personal de mi parte... Es un poco confuso el cómo se hace la métrica (para ser inmortal)”, sostuvo.

“Uno de mis ejemplos es Edgar Martínez. Tuvo (literalmente) un premio de MLB a su nombre, mucho antes de que lo eligieran. Tuvo que esperar 10 años para ser seleccionado. ¡Estamos hablando de uno de los mejores bateadores derechos en la historia del béisbol!”, destacó.

Beltrán terminó su carrera con promedio de .279 con 2,725 imparables, 435 jonrones, 1,587 empujadas, 1,582 anotadas, 312 estafadas y un WAR de 70.1.

Además, ganó el premio de Novato del Año de la Liga Americana, se agenció tres Guantes de Oro, logró dos Bates de Plata y conquistó la (polémica) Serie Mundial de 2017 con los Astros de Houston.

“Como bateador ambidiestro, mis números son buenos. Pero al final del día, esto de los Astros (escándalo de robo de señas) tiene un peso. Los reporteros tienen una decisión. Yo estoy en paz, tranquilo y cuando llegue, celebraremos”, apuntó.

Beltrán, igualmente, brilló en la postemporada de las Mayores, con registros de .435 con ocho cuadrangulares, 14 carreras impulsadas, seis robos y un porcentaje de embasamiento de .536 en 12 juegos.

En general, en 65 compromisos en toda su trayectoria en playoffs, bateó para .307 con 66 hits, 16 jonrones, 42 empujadas y 45 anotadas.

La publicación de boletas es realizada por el aficionado Ryan Thibodaux, quien elabora un conteo de todas las papeletas que son divulgadas por los votantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés).

El Salón de la Fama del Béisbol oficialmente no divulga los porcentajes hasta el día que develan los exaltados, que este año está señalado para el 23 de enero.

Para ser inmortal, los exjugadores necesitan obtener al menos un 75% de votos.