Una vez el nuevo convenio colectivo sea ratificado esta noche, el boricua Carlos Correa y los demás agentes libres de las Grandes Ligas podrán comenzar a negociar nuevos acuerdos para la próxima temporada que arrancará el 7 de abril.

Hoy, jueves en la tarde, los dueños de equipos y la Asociación de Jugadores, finalmente, llegaron a un acuerdo para ponerle fin a un paro laboral que se extendió por 99 días.

Y todavía existe cerca de una docena de peloteros elites en el mercado que están deseosos por discutir sus respectivos futuros en el mejor béisbol del mundo.

Y el listado presenta a figuras como los boricuas Eddie Rosario y Correa, y otros grandes jugadores como Kris Bryant, Freddie Freeman, Clayton Kershaw y Trevor Story.

A continuación 10 de los principales agentes libres que continúan sin empleo para el 2022.

CARLOS CORREA (SIORE)

El santaisabelino es una de las figuras más relevantes en la lista de agentes libres que aún no ha llegado a un acuerdo para las próximas temporadas. Probablemente obtendrá el contrato más lucrativo entre los jugadores que siguen sin empleo. Antes del paro, el cotizado torpedero era interesado por los Yankees de Nueva York, Red Sox de Boston, Cubs de Chicago, Dodgers de Los Ángeles y Braves de Atlanta, en adición a los Astros de Houston. Debe ser uno de los primeros agentes libres en conseguir un nuevo contrato. Podría aspirar a un acuerdo de $300 millones.

Varios equipos, incluyendo los Yankees y los Dodgers, han mostrado interés en Carlos Correa. (Archivo)

TREVOR STORY (SIORE)

La firma de este poderoso bateador derecho debe ir paralelo a la de Carlos Correa. El torpedero de 29 años tuvo una sólida carrera en las seis temporadas que estuvo con los Rockies de Colorado. Promedió .272 con 158 jonrones y 450 jonrones. Es interesado por los Mariners de Seattle y los Yankees de Nueva York.

FREDDIE FREEMAN (PRIMERA BASE)

Es uno de los bateadores más productivos del béisbol y un excelente defensor de la primera almohadilla. Resulta difícil pensar que este espigado jugador no regrese con los Braves de Atlanta luego de que los ayudara a ganar la Serie Mundial. Aparentemente el tranque en la negociación con Atlanta es que Freeman desea un contrato de seis años y $180 millones, mientras los Braves están ofreciendo cuatro. Durante sus 12 años de participación con los Braves, Freeman ganó tres Bates de Plata y un Guante de Oro. Promedió .295 con 271 jonrones y 941 remolcadas. Los Yankees de Nueva York interesan sus servicios. También los Dodgers y Toronto.

Freddie Freeman jugó 12 temporadas con los Braves de Atlanta y los ayudó este año a ganar la Serie Mundial. (Archivo)

ANTHONY RIZZO (PRIMERA BASE)

Este es otro jugador al estilo de Freddie Freeman. Buen bateador, remolcador de carreras y excelente con la mascotilla. Ambos tienen 32 años por lo que Rizzo podría tener el mismo problema que Freeman si desea un contrato de más de cuatro años. Trascendió que a Rizzo le gustaría regresar con los Yankees, novena con la que jugó tres meses al final de la pasada temporada. Nueva York interesa traerlo de vuelta.

KRIS BRYANT (3B Y OF)

Cerca de siete equipos interesan los servicios de este versátil jugador que puede desempeñarse tanto en la antesala como en los bosques. De acuerdo al reputado escritor Jon Heyman (MLB) los Angels de Los Ángeles, Mets de Nueva York y Padres de San Diego estuvieron interesados, junto a Houston, Seattle, Filadelfia y Colorado. Tiene 29 años y por primera vez está probando suerte en la agencia libre.

EDDIE ROSARIO (OF)

Viene de una actuación de ensueño en los playoffs, incluyendo la Serie Mundial. El jardinero natural de Guayama elevó su valor durante ese periodo en el que en 16 partidos tuvo promedio de .383 (60-23) con tres jonrones, 11 carreras remolcadas y 11 anotadas. Empató la segunda mayor cantidad de imparables en la historia de la franquicia de los Braves de Atlanta en unos mismos playoffs. Quedó a dos incogibles de igualar el récord de 25. Rosario fue pieza fundamental para que los Braves ganaran su primera Serie Mundial desde el 1995. Fue escogido el Más Valioso en la Serie de Campeonato. El boricua es interesado por los Marlins de Miami.

El valor de Eddie Rosario - aquí celebrando título de los Braves en la Serie Mundial- subió en el mercado tras su extraordinaria actuación en la postemporada. (Archivo)

NICK CASTELLANOS (OF)

Este guardabosque de 29 años es uno de los peloteros que despierta mayor interés debido a su productividad con el madero. Castellanos ejerció la cláusula de rescindir su contrato con los Reds de Cincinnati al concluir el 2021. Se supone que tenía contrato hasta el 2023 ($16 millones) y una opción en el 2024. Según se informó anda en busca de un pacto de seis años. Viene de pegar 34 jonrones y remolcar 100 carreras lo que representó la mejor temporada de su carrera. Era interesado por los Phillies de Filadelfia.

NELSON CRUZ (BD)

Con 41 años muchos podrían pensar que la carrera de este veterano bateador designado dominicano debe llegar a su fin. Pero no. Cruz todavía tiene fuerza en sus muñecas. Jugando en el 2021 con los Twins de Minnesota y los Rays de Tampa Bay totalizó 32 jonrones y 86 impulsadas. Sigue siendo un bateador temible y sus números en las pasadas campaña lo confirman. Cruz tendrá mayores oportunidades de firmar ya que se aprobó el bateador designado en la Nacional.

CLAYTON KERSHAW (LANZADOR)

El que fuera uno de los mejores sino el mejor lanzador del béisbol está por primera vez en la agencia libre. Luego de ganar $31 millones en cada una de las últimas tres temporadas, Kershaw está pasando por el peor momento en su carrera. Las lesiones han minado su estámina y es muy probable que con 33 años y muchas millas en su brazo no consiga un contrato de larga duración.

El tres veces ganador del premio Cy Young con los Dodgers de Los Ángeles tiene marca de por vida de 185-84 con efectividad de 2.49. En el 2021 tuvo marca de 10-8 pero solo lanzó 121 entradas. Rechazó una oferta cualificatoria y ha expresado que desea lanzar cerca de su hogar en Dallas. Los Rangers de Texas han mostrado interés.

Clayton Kershaw desea firmar con algún equipo cerca de su hogar en Dallas. Los Rangers de Texas interesan sus servicios. (Archivo)

ZACK GREINKE (LANZADOR)

El lanzador de 38 años está en el ocaso de su carrera. Luego de 18 temporadas, Greinke no es el lanzador de antaño. Tuvo marca de 11-6 con los Astros de Houston, pero no se le vio con la misma efectividad ni fortaleza como en el pasado. Confrontó muchos problemas con su cuello este año. Los Astros no interesan sus servicios aunque el tirador derecho desea continuar activo en el béisbol. Se alega que desea lanzar en la Liga Nacional.