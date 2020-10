Carlos Corra tuvo que revisitar su versión de 2015, año que debutó en las Grandes Ligas, para recuperar el poder el bate en la postemporada 2020.

El campo corto de los Astros de Houston indicó que su mejoría reciente con el madero se debe a los ajustes que realizó junto al coach de bate y compatriota Alex Cintrón tras conectar dos cuadrangulares en la victoria 10-5 sobre los Athletics de Oakland en el primer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Dodgers Stadium.

“Traté de encontrar mi poder en el bateo. Parecía no encontrarlo. Me puse a ver vídeos de 2017 (año que Houston ganó la Serie Mundial), y durante la última serie contra Texas, Cintrón me dijo que mirara el 2015, cuando entré a las Mayores y me estaba yendo bien. Vimos par de cosas en los vídeos, cómo posicionaba las manos, como posicionaba mi cuerpo, y era completamente diferente a lo que estaba haciendo este año”, dijo Correa en conferencia de prensa tras la victoria.

PUBLICIDAD

“Seguí trabajando, vine hoy (el lunes) y pude pegar los cuadrangulares. Se siente bien tener a alguien como Cintrón al lado, atento a cada detalle para triunfar allá afuera. Estoy agradecido de tenerlo como uno de los coaches de bateo”, agregó.

Cintrón figura como coach de bateo de los Astros desde 2018. Este año, cumplió una suspensión de 20 partidos después de un altercado con el jardinero de los Athletics Ramón Laureano durante un encuentro de la campaña regular el pasado agosto.

En 2015, Correa- primera selección del sorteo de 2012- debutó a sus 21 años con promedio de .279 con 22 cuadrangulares y 68 carreras impulsadas en 99 partidos para ganar el premio de Novato del Año de la Liga Americana. En los playoffs de dicho año, bateó para 24-7 con dos vuelacercas y cuatro carreras impulsas en seis partidos frente a los Yankees de Nueva York y Royals de Kansas City, eventuales campeones.

Correa siempre ha traído el bate caliente para los playoffs. De 26 años, el santaisabelino batea de 23-10 para promedio de .435 con cuatro cuadrangulares y ocho carreras remolcadas en sus últimos seis encuentros de postemporada.

El lunes, se convirtió en el primer torpedero en la historia de las Mayores en tener dos encuentros de postemporada con múltiples jonrones. Suma 14 bambinazos en los playoffs, detrás de los puertorriqueños Carlos Beltrán (16) y Bernie Williams (22) en la lista de todos los tiempos.

“Me encanta el béisbol de octubre. La energía es simplemente diferente. Sé que no hay fanáticos este año, pero la energía de saber que ganas o te vas a casa es lo que me impulsa", expresó Correa.

Los Astros buscan el martes tomar ventaja de 2-0 contra los Athletics en el segundo partido de la serie a un máximo de cinco juegos.