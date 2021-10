A Carlos Correa le emocionó el gesto de sus compañeros de equipo y la ovación de la fanaticada de los Astros de Housto cuando salió al terreno en la novena entrada el domingo en el último juego de la fase regular ante Oakland.

Muy bien pudo haber sido el último desafío del campocorto boricua en la temporada regular con los Astros, ya que entrará a la agencia libre a la conclusión de la postemporada. Correa continuará activo con Houston en los playoffs en la serie divisional que comenzará el jueves ante los White Sox de Chicago.

A diferencia de todos los juegos de la campaña, Correa salió primero al diamante en la novena entrada a insistencia de sus compañeros de equipo. Era una manera de reconocerlo ante los miles de fanáticos que llegaron a Minute Maid Park.

Correa lo apreció.

“Me dijeron que saliera primero, nunca salgo primero, siempre salgo último, pero me estaban presionando para que saliera primero, así que yo estaba como, ‘Quieren que yo vaya primero por una razón’”, dijo Correa a la prensa tras el partido. “Salí y ellos se quedaron atrás y obviamente significó mucho para mí”.

“Solo la forma en que me tratan mis compañeros y la forma en que me cuidan y cuánto me respetan y el amor que me tienen...”, dijo Correa. “En la novena entrada, lo que hicieron allí, fue muy especial, dejándome salir primero al campo. No soy un llorón, pero tenía ganas de llorar. Estaba muy emocionado. Quiero agradecer a todos mis compañeros y al cuerpo técnico por hacer que eso sucediera. Realmente fue especial para mí “.

Y para hacerlo más especial, Correa también sacudió un jonrón en su último turno. Fue el jonrón 26 de la temporada, la mayor cifra en una temporada en su carrera. Los Astros ganaron el partido 7-6.

“Sabía que era mi último turno al bate del año allí mismo y estaba tratando de hacer que sucediera algo genial”, dijo Correa. “Gracias a Dios conseguí ese jonrón. Fue especial correr las bases”.

Correa tuvo su mejor temporada regular con promedio de .279 con 92 remolcadas y 105 anotadas.

Durante la pasada temporada muerta, Correa rechazó una oferta de cinco años y $125 millones.