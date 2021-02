Houston - Si los Astros de Houston quieren firmar al campocorto Carlos Correa a un contrato a largo plazo, el puertorriqueño dice que tendrán que hacerlo antes del primer día de la temporada.

“Me siento muy bien, mi cuerpo está bien y siento que tendré una gran temporada y una vez que inicie no quiero estar involucrado o distraerme con esas conversaciones”, admitió Correa el lunes después de que los Astros realizaron su primer entrenamiento de primavera con todo el equipo.

Los Astros evitaron el arbitraje con Correa, quien se podría convertir en agente libre al final del año, al firmar un contrato de un año y $11.7 millones.

Correa ha pasado toda su carrera con los Astros, después de que se convirtió en la primera selección del Draft de 2012. Dice que le gustaría seguir en Houston, pero hasta el momento el equipo no ha entablado conversaciones sobre una posible extensión.

“No hay conversaciones en este momento al respecto”, aseguró. “Se lo dejo a mi agente y a la organización, pero en este momento, no hay pláticas al respecto. No he escuchado nada de ellos desde que se resolvió el arbitraje”.

Si Correa entra a la agencia libre, será parte de un fuerte grupo de campocortos que podría incluir a los puertorriqueños Javier Báez (Cubs) y Francisco Lindor (Mets), así como a Trevor Story y Corey Seager. Correa tendría 27 años al entrar a la agencia libre.

“Sería bastante joven. Sería uno de los jugadores más jóvenes en la agencia libre”, afirmó. “Tomaría el acuerdo ideal para que me quedara. No me voy a vender por menos. Veremos como sucede”.

Las dos otras estrellas de Houston en el ‘infield’ ya tienen contratos a largo plazo —el segunda base José Altuve firmó por cinco años y $151 millones en 2018 y el tercera base Alex Bregman acordó por seis años y $100 millones en 2019.

Correa, quien fue el Novato del Año de la Liga Americana en el 2015, tiene un promedio de bateo de .276, con 107 cuadrangulares y 397 impulsadas en seis temporadas en las Grandes Ligas.