Luego de trabajar intensamente en las facilidades de Port St. Lucie en su segundo día de los campos de entrenamientos de los Mets de Nueva York, el torpedero boricua Francisco Lindor conversó de forma virtual con varios periodistas sobre el proceso de acoplamiento con sus nuevos compañeros de equipo y otras temas relacionados al equipo.

Lindor, quien lucia su pelo teñido de azul -color principal en el uniforme de los Mets-no pudo escapar de la pregunta obligada sobre el proceso de las negociaciones con su nuevo equipo para una extensión de contrato.

También aprovechó para opinar sobre el mega contrato que firmó oficialmente el torpedero de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr. por $340 millones por 14 años. El jugador dominicano ofreció una conferencia de prensa prácticamente simultanea a la de Lindor.

“No ha habido ninguna. No hemos encontrado el momento. Obviamente tengo que dejarle saber a la organización, dejarle saber a las personas y ellos nos tienen que dejarnos saber a nosotros”, dijo Lindor en el salón de conferencias de los Mets en Port St. Lucie.

“Si algo pasa, lo veremos en el futuro, pero todo eso es entre mi agente, Sandy (Alderson) -gerente general del club- y el resto del staff. Yo solo estoy enfocado en mis asuntos y hacer las cosas bien aquí. Pero pienso que es muy temprano aún”.

Lindor, uno de los jugadores más carismáticos y completos del béisbol, pasó a los Mets junto al lanzador Carlos Carrasco en un cambio en enero con los Indians de Cleveland en el que este equipo se hizo de los servicios de Andrés Giménez, Amed Rosario y dos jugadores de liga menor.

El ambidextro bateador reiteró lo que hace semanas expresó a los medios cuando fue presentado por primera vez como integrante de los Mets. En aquella ocasión, el cagüeño admitió que su preferencia era poder llegar a un acuerdo de extensión de contrato antes del comienzo de la temporada ya que no deseaba perder el enfoque pensando durante la campaña sobre el curso de las negociaciones.

“Nosotros como peloteros tenemos un deber. Y nuestro deber es presentarnos a jugar y ganar. Creo que es injusto para mí y el resto del equipo estar en medio de unas conversaciones sobre una extensión para mí u otros jugadores. Llegar al juego inaugural y nuestras mentes están en otro lugar y no estamos enfocados en nuestro deber. Es en lo único que nos podemos enfocar (en ganar)”, agregó.

“Las negociaciones son cosas fuera del estadio. Por eso dije en aquella ocasiones que no quería (negociar) al comenzar la temporada”.

Lindor insistió que no permitirá que la situación contractual lo desvíe de su enfoque de poder ayudar a su nuevo equipo a otro nivel. Pero a la vez sostuvo que no tiene temor por convertirse en agente libre al concluir la temporada del 2021.

“Nunca he sentido miedo por la agencia libre. Así que no es que deba tener prisa por firmar un acuerdo o que diga que no puedo esperar por la agencia libre. Vivo mi vida diariamente”.

Francisco Lindor se reportó el domingo a los campos primaverales de los Mets de Nueva York en Port St. Lucie, Florida, y se estrenó con el uniforme de su nuevo equipo. (Twitter / @Mets)

Contento por el contrato de Tatis Jr.

Por otro lado, Lindor, ganador de dos Guantes de Oro y otros dos Bates de Plata, admitió que le envió el lunes un mensaje a Tatis Jr. felicitándolo por su nuevo contrato con los Padres.

No obstante, no abundó sobre las repercusiones positivas que este nuevo acuerdo podría traer para él a la hora de negociar.

“Un contrato de $340 millones es un gran acuerdo. Lo felicité y le dije: ‘hiciste lo tuyo, y estoy contento por tí'”.

“Tatis consiguió un tremendo contrato. Me siento bien contento por él. Se lo merece al igual que su familia. Eso demuestra que este juego está en la dirección correcta. Dos jugadores con contratos de $300 millones en el mismo equipo”, dijo refiriéndose a Manny Machado, quien en el 2019 firmó un contrato de $300 millones por diez temporadas.

“Me siento contento con él y emocionado de poder verlo jugar por los próximos catorce años esperando que nos mantengamos saludables. Será emocionante jugar contra él ya que no nunca lo hemos hecho”, concluyó.