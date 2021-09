St. Petersburg - El mánager de Tampa Bay, Kevin Cash, se disculpó con la gerencia de los Blue Jays un día después de que el veterano de los Rays Kevin Kiermaier recogiera una tarjeta de datos de jugadores que se le cayó de la muñequera al receptor de Toronto, Alejandro Kirk, y se negó a devolvérsela.

Cash dijo que se acercó al manager de los Blue Jays, el boricua Charlie Montoyo, al entrenador de pitcheo Pete Walker y al gerente general Ross Atkins para disculparse antes de la derrota del martes por la noche por 4-2 ante Toronto.

“Así que ahora es agua debajo del puente”, dijo Montoyo.

Kiermaier fue sacado fuera en el plato durante la sexta entrada de la victoria de los Rays por 6-4 el lunes por la noche y vio una tira de papel junto a él después de la jugada. Lo recogió casualmente y lo llevó de regreso al dugout de Tampa Bay, donde discretamente se lo entregó a Paul Hoover, el coordinador de campo del club.

PUBLICIDAD

“Ni siquiera lo miré, diré eso”, declaró Kiermaier a Sportnet antes del partido del martes. “Pero al mismo tiempo, no voy a dejarlo caer ni devolverlo”.

Sportsnet informó que Toronto envió a un recogedor de bates al dugout de los Rays para pedir la devolución de la tarjeta. Tampa Bay no la devolvió, que probablemente incluía información sobre los planes de los Blue Jays de lanzar a los bateadores de los Rays.

“No tenía idea de que teníamos la tarjeta”, admitió Cash. “Se lo expresé a Ross, Charlie y Pete Walker, pero asumo toda la responsabilidad. Me disculpé con todos ellos, y si necesitaba hablar con (el abridor del lunes) Robbie Ray, no tendría ningún problema en hacerlo. No es ideal y lo siento “.

No hubo incidentes cuando Kiermaier bateó por primera vez el martes, cuando dio un doble play en el primer lanzamiento o durante todo el juego.

Cuando se le preguntó si fue una acción inapropiada por parte de Kiermaier, Cash dijo que no lo creía.

“Mire, la tarjeta está en el suelo, KK, creo lo que dijo”, dijo Cash. “Pensó que podría haber sido su tarjeta de jardín. De hecho, vi el video justo antes del juego, parecía que estaba considerando devolverlo y simplemente dijo que lo olvides, lo que sea, está sentado aquí, voy a recogerlo y asimilarlo “.

Tampa Bay está seis juegos por delante de Boston y siete y medio por delante de Toronto en el liderato del Este de la Liga Americana, con un número mágico de cinco para hacerse con un segundo título divisional consecutivo. Los Red Sox y los Blue Jays están en posición para los dos comodines de la Liga Americana.